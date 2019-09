Blick auf die Stadthalle: Während rechts noch die alte Fassade zu sehen ist, weisen die links angrenzenden, hellen Elemente den ersten Bauabschnitt aus. Das dort ansässige Restaurant Fritz soll am Dienstag, 17. September, wieder Gäste empfangen. Foto: Carsten Borgmeier

Von Carsten Borgmeier

Gütersloh (WB). Das neue Gesicht der Gütersloher Stadthalle nimmt Gestalt an: Ein etwa 50 Meter breiter Abschnitt an der Friedrichstraße ist bereits mit den hellen, fast weißen Fassaden-Elementen verblendet – und schon am Dienstag soll das Restaurant Fritz wieder eröffnen.