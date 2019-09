Mit roher Gewallt hat jemand die Tafel am Gütersloher Friedensbaum beschädigt. Sie steht an der Ecke Frieden-/Baumstraße.

Gütersloh (WB). Zum wiederholten Mal haben Unbekannte die städtische Gedenktafel am Friedensbaum zerstört. Sie erinnert an der Ecke Frieden-/Baumstraße an die Zusammenarbeit mit Gütersloher Partnerstädten. Der untere Teil ist nun zersprungen.