Der Hauptsitz an der Gütersloher Sundernstraße: Auch dort sowie in Frankreich werde die Produktion von Reifeneinlegedraht aufgegeben, so der Geschäftsführer. Foto: Carsten Borgmeier

Von Carsten Borgmeier

Gütersloh (WB). Der weltweit agierende Drahtseil-Hersteller Gustav Wolf (rund 1000 Beschäftigte) aus Gütersloh zieht sich als Zulieferer der Automobil-Industrie zurück und strukturiert um: Vor diesem Hintergrund wurde jetzt ein Werk zur Produktion von Reifeneinlegedraht mit 60 Beschäftigten in Frankreich geschlossen, am Hauptsitz Gütersloh sollen zunächst 24 Stellen gestrichen werden.

Standorte in Gütersloh und Polen sollen effizienter werden

Den Fokus will Dr. Ernst Wolf, Geschäftsführer des Familien-Unternehmens, künftig auf den globalen Aufzugsmarkt legen. Zunehmende Urbanisierung sowie eine stetig wachsende Weltbevölkerung begründen seiner Ansicht nach ein »hervorragendes Wachstumspotenzial« dieser Sparte, in der das Unternehmen ein führender Zulieferer mit dem »Vorteil der eigenen Drahtproduktion« sei. »Dafür wird Gustav Wolf die Effizienz und Effektivität an den Standorten Polen und Gütersloh konsequent weiterentwickeln.«

Tarifvertrag schütze vor betriebsbedingter Kündigung

Am angekündigten Stellenabbau am Hauptsitz wird das allerdings nichts ändern: »Die Neustrukturierung hat keine Auswirkung auf die Tatsache, dass in Gütersloh Personal abgebaut wird«, so Thomas Wamsler, Erster Bevollmächtigter der IG Metall. »Wie viel das am Ende sein wird, wird derzeit verhandelt. Im Moment schützt zudem ein Tarifvertrag vor betriebsbedingten Kündigungen. Daher sind bei den Verhandlungen auch die Tarifpartner am Tisch«, so der Gewerkschaftler.