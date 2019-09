Fritz Spratte (65), Daniel Neuhaus (40), Henning Schulz (46) und Thomas Karrasch (62, von links) treten auf der neuen Fahrradstraße an der Stadtbibliothek in die Pedale. Bis zur Neuenkirchener Straße und dann jenseits der Ampel haben sie Vorrang. Weitere Fahrradstraßen werden vorbereitet. Foto: Carsten Borgmeier

Von Carsten Borgmeier

Von der Blessenstätte bis zur Kreuzung Neuenkirchener Straße und von dort über die Park- bis zur Brunnenstraße: Was Bürgermeister Henning Schulz (46, CDU) am Montagmorgen gemeinsam mit Vertretern des Allgemeinen Deutschen Fahrradclubs (ADFC), des Ordnungsamtes und der Polizei offiziell eröffnet hat, zieht auch neue Vorfahrt-Regelungen nach sich.

Doch in erster Linie geht es den Verantwortlichen mit der ersten Fahrradstraße der Innenstadt darum, ein weiteres Zeichen für klimafreundliche Mobilität in Gütersloh zu setzen. So betont Bürgermeister Schulz, dass die Dalkestraße zukünftig zwar für den allgemeinen Verkehr frei sei, aber Fahrrad- und Pedelecfahrer absoluten Vorrang hätten. »Vielleicht kommt dadurch der eine oder andere dazu, sein Auto gleich zu Hause zu lassen und mit Bus oder Fahrrad in die Stadt zu kommen«, hofft er auf ein Umdenken in Teilen der Bevölkerung.

Zweiter Schritt in die richtige Richtung

»Diese Umwidmung geht auf unseren Masterplan für klimafreundliche Mobilität und die Workshops mit Bürgerinnen und Bürgern zurück«, erläutert der 46-Jährige, »von dort war die Anregung gekommen, denn Voraussetzung für eine Fahrradstraße ist, dass der Radverkehr dort bereits die vorherrschende Verkehrsart ist oder dies kurzfristig zu erwarten ist.« Der Bereich Dalke- bis zur Brunnenstraße ist daraufhin von Verkehrsplanern, der Polizei sowie dem Arbeitskreis Mobilität diskutiert und jetzt umgesetzt worden.

Thomas Habig (60), Leiter des städtischen Fachbereichs Ordnung, betont indes, dass es sich wie beim Postdamm um einen 18-monatigen Verkehrsversuch handele. Es sei ferner angedacht, weitere Straße der Innenstadt zu Fahrradstraßen zu machen.

Autofahrer werden nicht ausgegrenzt

Was bedeutet die Fahrradstraße konkret? »Die Höchstgeschwindigkeit beträgt maximal 30 Stundenkilometer«, erläutert Ulrich Lipperheide (52) aus der Führungsstelle Verkehr der Kreispolizeibehörde. Fahrradfahrer müssten jetzt auf der Fahrbahn fahren, sie dürften nebeneinander, aber nicht auf dem Bürgersteig unterwegs sein, so der Polizeihauptkommissar (PHK). »Kraftfahrzeuge dürfen grundsätzlich überholen, Fahrradfahrer dürfen aber weder gefährdet noch behindert werden.« Lipperheide erinnert daran, dass beim Überholen ein Sicherheitsabstand von 1,50 Meter einzuhalten sei.

Die Verkehrsteilnehmer auf der Fahrradstraße haben Vorfahrt. Im Bereich der Parkstraße bedeutet das, dass die alte Rechts-vor-Links-Regelung zu den Seitenstraßen (zum Beispiel zur Reckenberger Straße) aufgehoben ist. Die Beschilderung wurde angepasst.