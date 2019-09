Olegs Ivanovs, der 18-jährige lettische Nationalturner, verzückte das Isselhorster Publikum zwar mit einigen spektakulären Elementen, kam aber nicht so stark in die Punkte wie erhofft. Foto: Henrik Martinschledde

Gütersloh-Isselhorst (WB). Im ersten Wettkampf der neuen Saison in der 3. Liga erlebten die Turner des TV Isselhorst nur kurze Höhenflüge und am Ende eine harte Landung. Gegen das aus der 2. Liga abgestiegene KTT Oberhausen unterlag die Riege aus dem Kirchspiel, die in der Vorsaison den Abstieg erst in der Relegation verhindert hatte, mit 27:51.

Turnen TV Isselhorst Fotostrecke

Foto: Henrik Martinschledde

»Ein enttäuschendes Endergebnis«, kommentierte Teamchef Matthias Mismahl. Sein Oberhausener Kollege Sydnee Ingendorn versuchte ihn etwas zu trösten: »Das Ergebnis spiegelt nicht den Wettkampf wieder.«

Dass beide Teams zu Saisonbeginn noch nicht in Bestform turnen und dass noch nicht alle Trümpfe stechen, zeigte sich besonders beim Spitzenduell am Barren. Während Oberhausen mit Michael Donsbach den deutschen Jugendmeister von 2015 ans Gerät schickten, nominierten die Isselhorster ihren lettischen Nationalturner Olegs Ivanovs. Als der zuerst angetretene Donsbach patzte, das Gerät verlassen musste und nur eine 11,40-Wertung erhielt, schien der TVI sichere Punkte im Sack zu haben. Doch der 18-jährige Ivanovs, der sich für die Olympischen Spiele 2020 in Tokio qualifizieren will, leistete sich erst einen Schnitzer auf den Holmen und legte dann nach seinem überdrehten Abgang auch noch eine Rolle aufs Parkett. Weil die Übung des Letten nur mit 10,90 bewertet wurde, gingen zwei Scorerpunkte und damit das gesamte Gerät (4:5) an Oberhausen.

Von sechs Geräten gewannen die Isselhorster nur eines

Von den sechs Geräten gewannen die Isselhorster vor einer unterstützenden Zuschauerkulisse nur eines – das Seitpferd. Hier profitierten sie von ihren starken Vorträgen ebenso wie vom taktischen Geschick, mit dem Trainer Frank Pollmeier seine vier Turner einsetzte. Oliver Ritter zeigte die beste Übung (12,15) und gewann sein Duell gegen Kai Berner mit 3:0. Ivanovs (12,05) steuerte einen Punkt bei. Und Youngster Henri Ademmer (11,00) landete gar einen 4:0-Sieg. Nur Constantin Lefeld (8,30) ging leer aus, so dass der TVI mit 8:4 vorne lag. Doch weil Boden mit 4:9 und Ringe trotz guter Übungen mit 7:8 verloren gingen, lagen die Gastgeber zur Halbzeitpause mit 19:21 zurück.

Die Hoffnung, im zweiten Durchgang zur Aufholjagd anzusetzen, wurde nicht nur am Baren enttäuscht. Schon beim Sprung, wo nur Ivanovs punkten konnte, gab es eine 4:10-Niederlage, denn Oberhausen hatte mit dem 19-jährigen Niederländer Jermain Grunberg ebenfalls einen spektakulären Artisten in ihren Reihen. Felix Schmidt hatte von vorne herein keine Chance und musste Grunberg fünf Punkte überlassen.

Der 0:15-Abschluss am Reck komplettierte den Isselhorster Frust. Ritter musste das Gerät vorzeitig verlassen, und Ivanovs stürzte nach drei gelungenen Flugelementen beim vierten und verhalf dem fehlerlosen Grunberg damit zu einem 4:0-Sieg.