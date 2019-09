Von Dunja Delker

Gütersloh (WB). Die »Initiative für Spexard – Verkehrsinfarkt verhindern« befürchtet, dass die Verkehrssituation im Ortsteil durch einen neuen Lebensmittelmarkt auf dem Grundstück des Spexarder Krugs verschärft werden könnte. Deswegen hat sie einen Bürgerantrag gestellt, in dem sie Gutachten in Sachen Verkehr, Lärmschutz und Verträglichkeit fordert.

Zwar hat Reiner Schenke bei der Bürgerversammlung am 29. August im Spexarder Bauernhaus seine Pläne für einen Lebensmittelmarkt an der Kreuzung Verler Straße/Bruder-Konrad-Straße/Am Hüttenbrink vorgelegt (wir berichteten), einen Bauantrag hat er aber noch nicht gestellt.

Bereits 2017 hieß es, dass ein Beschluss für einen Versorger nur dann gefasst werden kann, wenn eine signifikante Verbesserung der Verkehrsplanung vorliegt. Ob das so ist, will die Bürgerinitiative von einem unabhängigen Gutachter wissen. Mit Schenkes Planungen will sie sich nicht zufrieden geben.

Wer kommt mit dem Rad zum Einkaufen an die Verler Straße?

Bei der Gesamtbeurteilung seien die Reaktivierung der TWE-Strecke, der Verkehr aus dem Gewerbegebiet Am Hüttenbrink, die Bebauung des Kasernengeländes und des Bevölkerungsschutzzentrums unbedingt zu berücksichtigen. Erst dann könne ein Beschluss gefasst werden, heißt es in dem Antrag an den Vorsitzenden des Planungsausschusses, Heiner Kollmeyer (CDU), den die Spexarder Claudia Hemken, Axel Masjosthusmann und Jörg Stükerjürgen unterschrieben haben.

Nach der Bürgerversammlung sind aus Sicht der Initiative viele Fragen offen geblieben: »Warum braucht der Vollsortimenter 100 Parkplätze, wenn angeblich 40 Prozent der Kunden mit dem Auto kommen?«, fragt Axel Masjosthusmann im Gespräch mit dem WESTFALEN-BLATT.

Die Planer hätten vorgerechnet, dass der Lebensmittelmarkt 16.900 potenzielle Kunden habe. »Aus Spexard selbst sind es aber nur 9500, die anderen kommen aus Varensell, Sürenheide oder Kattenstroth«, sagt Masjosthusmann. Der Spexarder kann sich nur schwer vorstellen, dass aus Varensell mit dem Fahrrad jemand zum Einkaufen an die Verler Straße/Bruder-Konrad-Straße kommt.