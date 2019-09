Hedwig Rottmann, Professor Dr. Klaus-Thomas Kronmüller, Dr. Ulrich Kemper, Ulrike Koj, Dr. Jörg Mertin und Professor Dr. Michael Schulz (von links) haben am Dienstag im Kreishaus über die Zukunft der Psychiatrie gesprochen. Foto: Carsten Borgmeier

Von Carsten Borgmeier

Gütersloh (WB). Menschen, die selbst mal psychisch erkrankt waren, sollen zukünftig in den Genesungsprozess von Patienten der LWL-Klinik eingebunden werden. Dieses neue Konzept wird derzeit auf den 70. Gütersloher Fortbildungstagen diskutiert.

Diesen Dienstag und Mittwoch werden zu den Workshops und Vorträgen im Gütersloher Kreishaus an der Herzebrocker Straße mehr als 150 Teilnehmer aus dem gesamten Bundesgebiet erwartet, wie Professor Dr. Klaus-Thomas Kronmüller als Gastgeber und Ärztlicher Direktor des LWL-Klinikums Gütersloh jetzt berichtete.

Zum 100-jährigen Bestehen dieses psychiatrischen Fachkrankenhauses in Trägerschaft des Landschaftsverbandes Westfalen-Lippe (LWL) gibt es zudem am Donnerstag und Freitag Symposien zu den Themen »Psychiatrie und Religion« sowie »Können Profis Trialog?« Gemeint ist damit die Zusammenarbeit von psychiatrischem Fachpersonal, Betroffenen und Angehörigen.

Vier statt bisher zwei Fortbildungstage

Mit aktuellen Ausstellungen im Stadtmuseum an der Kökerstraße sowie in der Kreuzkirche auf dem Klinikgelände wird umfassend Rückblick auf die Psychiatrie der vergangenen 100 Jahre am Standort Gütersloh gehalten.

Die 70. Fortbildungstage hingegen beschäftigen sich mit der Zukunft von Psychiatrie: »Welche Visionen können wir weitertragen, um zukünftige Entwicklungen zu gestalten?«, fragt Professor Dr. Kronmüller, und »inwieweit brauchen wir neue Visionen, um Entwicklungen anzustoßen und gesellschaftliche Impulse aufzunehmen?«

Zu diesen Visionen gehören demnach die sogenannten Genesungsbegleiter, die früher selbst an psychiatrischen Krankheiten gelitten haben und akut Betroffenen mit ihren Erfahrungen helfen sollen. »Wer selbst beispielsweise mal depressiv war, eine Suchtgeschichte hat und dieses Problem bewältigen konnte, der kann darüber ganz anders sprechen als ein behandelnder Arzt«, erläutert Chefarzt Dr. Ulrich Kemper aus der Bernhard-Salzmann-Klinik (BSK) den neuen Ansatz. Bislang, so Kemper, seien im Gütersloher LWL-Klinikum zwei solcher Fachkräfte im Einsatz. »Das Ziel ist es, einen solchen Genesungsbegleiter auf jeder Station zu haben«, ergänzt Professor Kronmüller. Da diese Berufsgruppe aber noch ganz neu sei, müsse die Personalkosten-Übernahme mit den Krankenkassen noch abschließend geklärt werden, so der Ärztliche Direktor.

Einen Genesungsbegleiter pro Station

Das Symposium am Donnerstag, 19. September, wird sich mit einer weiteren Vision befassen: Beim Thema »Psychiatrie und Religion« geht es um Fragen der Spiritualität. »Auch wenn man davon ausgeht, dass Religion ein Sekundärphänomen in der psychiatrischen Erkrankung ist, kommt man nicht daran vorbei, sich auf therapeutischer Seite damit auseinanderzusetzen«, sagt Pfarrer Dr. Jörg Mertin als evangelischer Seelsorger der LWL-Klinik.

Mertin moderiert das Symposium gemeinsam mit Ulrike Koj, die auf katholischer Seite für die Seelsorge im Gütersloher Fachkrankenhaus zuständig ist.