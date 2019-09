Die Diebe mussten sich am Mittwoch vor dem Gütersloher Amtsgericht verantworten. Foto: Wolfgang Wotke

Von Uwe Caspar

Gütersloh (WB). Die dreisten Diebe standen mit dem vollgepackten Einkaufswagen schon frohlockend vor ihrem Auto, um die in einem Supermarkt gestohlene Beute im Gesamtwert von knapp 400 Euro zu verladen. Doch wenn der Standort der Kreispolizeibehörde nur rund 300 Meter entfernt ist vom Tatort, steigt das Risiko, erwischt zu werden.

Und so ist es in diesem Fall auch passiert: Einem zufällig aufgekreuzten Polizisten kam das Verhalten der drei Rumänen verdächtig vor. Nur wenig später kam es dann zu den Festnahmen. Pech für das Trio, das auch 15 Flaschen an Alkoholika mitgehen ließ.

Während einer der am Diebstahl beteiligten Rumänen – er hatte von außen die Eingangstür geöffnet, damit die Komplizen die unbezahlte Ware aus dem Supermarkt transportieren konnten – nach der Ermittlungsaufnahme wieder gehen durfte, kamen ein Mittäter (26) und eine Mittäterin (37) in U-Haft. Zuvor wurden beide von dem Freigelassenen, der inzwischen spurlos verschwunden ist, schwer belastet. Aus Geldmangel hätten sie schon vorher gestohlen, unter anderem Alkohol – behauptete der Dritte bei seiner Vernehmung im April.

»Sie hat aus Hunger gestohlen«

Das sei eine Lüge, konterte das wegen gewerbsmäßigen Diebstahls angeklagte Duo vor dem Amtsgericht. Der beschuldigte 26-Jährige beteuerte zudem, keinen Alkohol zu trinken. Alle drei, erst seit einigen Monaten in Deutschland, waren in einem heimischen Fleischunternehmen beschäftigt. Und von dem bekämen die zwei Angeklagten angeblich noch Geld.

»Sie hat aus Hunger gestohlen«, sagte der Anwalt der Frau, deren sieben Kinder derzeit in einem Heim untergebracht sind. »Ich fahre in meine Heimat zurück, um die Kinder aus dem Heim zu holen«, erklärte die Angeklagte. Auch den mitbeschuldigten Mann zieht es zurück zu seiner in Rumänien lebenden Familie.

Weil beide zumindest in Deutschland nicht vorbestraft sind und ihre Tat einräumten, rückte der Oberamtsanwalt trotz eines »üblen Geschmäckles« von dem Vorwurf eines gewerbsmäßigen Klaus ab. Zudem forderte er die sofortige Aufhebung der Haftbefehle.

Dem entsprach der Vorsitzende Richter, verurteilte aber die Angeklagten, wegen »einfachen Diebstahls« zu einer Geldstrafe von 100 Tagessätzen a 10 Euro. Für die fünfmonatige Untersuchungshaft erhält das rumänische Gespann eine Entschädigung. Ein Teil davon dürfte für die Verfahrenskosten draufgehen.