Gütersloh (WB/cbr). Ein Wasserrohrbruch hat in Gütersloh am späten Mittwochabend dafür gesorgt, dass einige Haushalte im Ortsteil Spexard zeitweilig komplett ohne Wasser waren.

Der Störungsdienst der Stadtwerke Gütersloh bestätigte den Rohrbruch im Bereich der Verler Straße, von dem ein »größerer Netzbereich« betroffen gewesen ist. So hatten einige Haushalte im Ortsteil Spexard gegen 20 Uhr zeitweilig komplett kein Wasser oder nur verminderten Wasserdruck zur Verfügung. Die genaue Anzahl der betroffenen Haushalte konnte der Störungsdienst nicht mitteilen.

Am späten Abend hatte die verantwortliche Netzgesellschaft die genau Schadensstelle noch nicht lokalisiert, so dass noch keine Auskünfte zum Umfang des Schadens oder weiteren Auswirkungen gegeben werden konnten. Mitarbeiter seien aber mit der Ursachenforschung beschäftigt, noch in der Nacht solle der Schaden behoben werden.

Gegen 22.30 Uhr hatten viele der betroffenen Haushalte wieder Wasser. Am Donnerstag will sich die Netzgesellschaft zu dem Vorfall äußern.