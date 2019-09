Gütersloh (WB/du). Ein Wasserrohrbruch an der Verler Straße hat am Mittwochabend dafür gesorgt, dass viele Haushalte im Gütersloher Süden ohne Wasser waren oder nur verminderter Druck zur Verfügung stand. Derzeit sind noch fünf Häuser mit zwölf Haushalten betroffen. Der Schaden wird derzeit behoben.

Kein Zusammenhang mit der Baustelle

»Es handelt sich um einen klassischen Wasserrohrbruch«, sagt Stadtwerke-Sprecherin Petra Heitmann. Das Rohr im Erdreich sei im Bereich der Briten-Kaserne/Höhe Osthusweg stadtauswärts defekt. Ein sehr großes Team der Stadtwerke sei derzeit vor Ort, trage den Boden ab und repariere das Rohr. »Wir müssen sehr vorsichtig sein, da in dem Bereich auch Versorgungsleitungen unter anderem für Gas liegen«, betonte Heitmann. Der Schaden soll heute Mittag behoben sein.

Bei den Stadtwerken waren am Mittwochabend die Telefone heiß gelaufen, weil viele Haushalte in Spexard auf dem Trockenen saßen. Der Druckabfall zog sich zeitweise bis in die Determeyersiedlung hinein. In den sozialen Netzwerken wurde bereits gemutmaßt, dass die Wasserprobleme mit der Baustelle Verler Straße zusammenhängen. Doch das ist nicht der Fall.