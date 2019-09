Gütersloh (WB). Offensichtlich großes Glück hatte eine Radfahrerin, die am Mittwoch Zeugin einees Unfalls auf der Kreuzung Friedrich-Ebert-Straße/Carl-Bertelsmann-Straße. Zwei Autos mit Totalschaden, eine leicht verletzte Person und eine defekte Brille – das ist die Bilanz des Unfalls.

Am Mittwoch gegen 16.09 Uhr befuhr eine Gütersloherin mit ihrem Golf Plus die Friedrich-Ebert-Straße in Richtung Verl. Im Auto saß auch ihre sechsjährige Tochter. Nach derzeitigem Ermittlungsstand missachtete die Frau die rote Ampel.

Totalschaden an beiden Autos

Deswegen stieß die 34-Jährige wohl mit dem Ford Galaxy einen Rheda-Wiedenbrückers zusammen. Das Fahrzeug der Frau wurde im hinteren Bereich durch den Ford getroffen und gegen ein Straßenschild geschleudert. Durch den Aufprall wurden die Airbags ausgelöst.

Einer Radfahrerin wurde durch umherfliegende Splitter die Brille beschädigt. An beiden Pkw entstand Totalschaden. Der Gesamtschaden wird auf etwa 25.000 Euro geschätzt. Die Golffahrerin wurde durch den Unfall vermutlich nur leicht verletzt. Ihre Tochter wurde ebenfalls ins Krankenhaus zur Untersuchung verbracht.