Der Bertelsmann-Tochter Mohn Media ist am Donnerstag ein Brief mit einer unbekannten Substanz zugesandt worden. Nach eingehender Prüfung erwies sie sich als harmlos. Foto: Carsten Borgmeier

Gütersloh (WB). In der Poststelle der Gütersloher Bertelsmann-Tochter Mohn Media ist am Donnerstag gegen 9.40 Uhr ein Brief mit einer verdächtigen Substanz geöffnet worden. Daraufhin wurde von der Werkfeuerwehr Mohn Media umgehend die festgelegte Alarmkette in Gang gesetzt, die für solche Fälle unter anderem die Information der Polizei, der Feuerwehren im Umkreis und des ärztlichen Notdienstes vorsieht.