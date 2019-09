Von Ulrich Pfaff

Gütersloh/Paderborn/Lippstadt (WB). Er ist adrett frisiert, kann sich gewählt ausdrücken und gibt sich verbindlich. Aber seine Taten sprechen eine andere Sprache: »Unerbittlich und eisenhart«, sagt eine Anwältin, sei der 22-Jährige auf der Anklagebank – um sich zu holen, was er will. Intime Fotos und Videos, sogar Sex, immer von minderjährigen Mädchen. Das jüngste seiner Opfer lebt in Gütersloh – er bleibt noch eine Zeitlang im Herforder Jugendknast.