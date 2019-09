Von Stephan Rechlin

Das Projekt sei noch nicht spruchreif, bittet Reiner Schenke um Geduld: »Wenn es soweit ist, versende ich eine Presse-Info.« Deren Inhalt dürfte an die beiden großen Trends im Edeka-Verbund anknüpfen, dem auch Schenke angehört: Der Regionalisierung und der Digitalisierung.

Wie kaum ein anderer, selbstständiger Partner in der Edeka-Genossenschaft genießt Schenke mit seinen sieben Märkten in Gütersloh, Harsewinkel und Bielefeld, seinem Partyservice und drei gastronomischen Betrieben ein ausgeprägt regionales Profil. Die regionalen Produkte in seinem Sortiment dürften den zehn bis 15 Prozent hohen Durchschnitt am Gesamtangebot in den Edeka-Regionalgesellschaften locker überschreiten. Allerdings ist es für die Anbieter regionaler Lebensmittel – meist kleine Höfe, Metzgereien oder Bäckereien – enorm aufwändig und teuer, in die Supermärkte zu gelangen. Den Weg über die großen Zentrallager – in Oberhausen investiert der Edeka-Verbund Rhein-Ruhr derzeit 100 Millionen Euro in einen Neubau – meiden die kleinen Produzenten. Der bürokratische Aufnahme-Aufwand ist enorm, die empfindlichen Waren leiden auf langen Transportwegen. Ein Logistikzentrum an der gut erreichbaren Henry-Ford-Straße in Gütersloh wäre darum ein Segen für die regionalen Lieferanten von Schenke. Zu den Profiteuren des neuen Standortes soll auch der 2014 von Schenke übernommene »Knabbelbäcker« aus Herzebrock-Clarholz zählen.

Darüber hinaus könnte die im Jahr 2000 vom ehemaligen Großwäscherei-Betreiber Udo Glowienka für neun Millionen Euro gebaute Halle dazu dienen, einen Online-Lieferdienst aufzubauen. Das seit 2014 dort ansässige Unternehmen von Andre Niermann hat bereits einen neuen Standort im Auge.