Gütersloh (WB). Statt geplanter 892 werden nur noch 750 Hektar Naturschutzfläche im neuen Gütersloher Landschaftsplan ausgewiesen. WB-Redakteur Stephan Rechlin fragt bei Arnold Weßling nach, ob sich die Landwirte damit auf ganzer Linie durchgesetzt haben. Weßling leitete eine Arbeitsgruppe, die in 18 Sitzungen sämtliche 200 Einwände gegen den Plan geprüft hat.

Erst haben die Landwirte laut geschimpft, dann sind plötzlich 142 Hektar Naturschutzfläche aus dem Landschaftsplan verschwunden. Hat der Naturschutz mal wieder verloren?

Arnold Weßling: In der Bilanz ist die Naturschutzfläche um 421 Hektar gewachsen. Bisher waren in Gütersloh nur 329 Hektar vorgesehen. Wer über Natur redet, landet automatisch bei Landwirten. Sie schaffen, pflegen und unterhalten die Kulturlandschaft, die in Gütersloh ausgesprochen kleinteilig und vielfältig ist.

Trotzdem: Wo sind die 142 Hektar geblieben, die vor einem Jahr noch geplant waren?

Weßling: Wir haben sie dort rausgenommen, wo sie nach Schutzkriterien nicht nachvollziehbar waren oder unnötige Restriktionen bedeutet hätten. Dazu zählen zum Beispiel intensiv bewirtschaftete Äcker, die mitten in einem Naturschutzgebiet gelegen hätten. Teilweise ging es um dabei auch um Vermeidung eines Politikfolgenrisiko.

Was ist das?

Weßling: Das ist die Gefahr, die Landwirten durch Gesetze überregionaler Behörden droht. Neue Gesetze und Richtlinien des Bundes, der Europäischen Union oder bald einmal eines Weltklimarates, die sich vor allem auf Flächen beziehen, auf die sie Zugriff haben: Naturschutzgebiete, FFH- und Naturschutzerbeflächen zum Beispiel. So erwägt die Bundeslandwirtschafts-Ministerin derzeit, Pflanzenbehandlung in Naturschutzgebieten zu verbieten. So ein Gesetz würde Landwirte, die darin ihre Äcker bewirtschaften, bis ins Mark treffen.

Was wird aus den sensiblen Auenfunktionsflächen entlang der Dalke, des Schlangenbaches oder Lutter?

Weßling: Sie gelten fortan als besonderes Landschaftsschutzgebiet Gütersloher Bäche. Die Kategorie ist neu und umfasst gut 740 Hektar. Den Feucht- und Dauergrünflächen mit ihren Gleiböden und Hochwasserschutzgebieten wird ein hohes Entwicklungspotenzial beigemessen. Sie dienen als Entwicklungsflächen für Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen. An großen Gewässern lassen Landwirte künftig einen 30 Meter breiten Streifen frei, an kleineren Gewässern fünf Meter.

Freiwillig? Und das funktioniert?

Weßling: Es funktioniert nur freiwillig. Falls jemand diesen Streifen als ökologische Verbindungsader pflegt, vielleicht noch einen kleinen Wald dazu anlegt, dann darf er Jahre später nicht dadurch bestraft werden, dass ihm irgendeine Umweltbehörde seine Fläche zum schützenswerten Biotop höchster Kategorie erklärt. Das würde einer Enteignung gleichkommen. Nein, wer sich auf den Vertragsnaturschutz einlässt, muss sicher sein, dass sich beide Seiten strikt daran halten. Und wenn darin eine Frist von fünf Jahren vereinbart wurde, dann kann der Vertrag eben nach fünf Jahren gekündigt werden. Mit Unberührtheits-Klauseln und Befreiungen stehen uns außerdem viele kleinere Rechtsinstrumente für kleinere Flächen zu Verfügung.

Die Stadt Gütersloh benötigt 7000 neue Wohnungen. Kann sie sich 750 Hektar Naturschutzfläche überhaupt leisten?

Weßling: Wir stehen in Gesprächen mit der Stadt, die hier gestartete Baulandoffensive in vorhandene, allgemeine Siedlungsgebiete zu lenken und nicht in natursensible Flächen. Der weitaus größte Teil der Naturschutzflächen befindet sich ohnehin auf dem Flughafenareal.

Wie breit muss der Schutzstreifen zwischen Naturerbe- und Gewerbefläche auf dem Flughafenareal werden?

Weßling: Ungefähr so breit wie die Schutzstreifen an den Gütersloher Bächen. Mehr ist nicht erforderlich. Als die britische Luftwaffe und Armee noch dort aktiv war, gab es gar keine Schutzstreifen. Doch die Natur blühte dort auf wie sonst nirgends im Kreis Gütersloh.