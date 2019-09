Gütersloh (WB/mdel). Die Forderung der neuen Spexarder Bürgerinitiative zur Erstellung eines unabhängigen Verkehrsgutachtens für die Verler Straße und den Knotenpunkt Bruder-Konrad-Straße/Am Hüttenbrink ist von der CDU-Fraktion erhört worden. Zur nächsten Planungsausschuss-Sitzung am 1. Oktober haben die Christdemokraten einen entsprechenden Antrag eingereicht.

Im Namen der Fraktion fordern die Spexarder Ratsmitglieder Ingrid Hollenhorst und Nils Wittenbrink eine ganzheitliche Untersuchung, um eine Entscheidungsgrundlage für die weitere Entwicklung auf dem Gelände des Spexarder Krugs zu bekommen. Auf Grundlage des Verkehrsgutachtens von 2016/2017 soll eine Prognose der Verkehrsbelastung bis zum Jahr 2035 erstellt werden.

Die Auswirkungen des Gewerbegebietes am Hüttenbrink sollen darin ebenso berücksichtigt werden wie die geplante Reaktivierung der TWE-Strecke, die städtebauliche Entwicklung auf dem Gelände der Mansergh Barracks und der mögliche Bau eines Bevölkerungsschutzzentrums an der Verler Straße. Die zur Diskussion stehende Neuordnung des Kreuzungsbereiches Bruder-Konrad-Straße/Verler Straße ist ein weiterer Faktor, der untersucht werden soll. Dies gilt auch für Unfälle auf der A2, wenn die Verler Straße als Umleitungsstrecke in Anspruch genommen werden muss.

»Vor einer Befassung des Planungsausschusses mit den Ergebnissen des Gutachtens erfolgt keine weitere Planung für die Fläche ›Spexarder Krug‹, heißt es in dem Antrag der CDU-Fraktion.