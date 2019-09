Von Michael Delker

Wie es bei Friesland-Campina weitergeht, ist derzeit ungewiss. In den vergangenen Wochen wurde das Grundstück samt Produktionshallen auf Immobilienportalen im Internet angeboten. Der dort ausgerufene Preis – 99 Millionen Euro – sollte wohl nur Aufmerksamkeit erregen. Den tatsächlichen Preis konnten potentielle Investoren auf Nachfrage beim Makler erfahren.

Die Campina-Fläche liegt im Gewerbegebiet Hans-Böckler-Straße, das in den Fokus der Stadtverwaltung geraten ist. Die Verwaltung blickt kritisch auf die zunehmende Einzelhandelsnutzung in dem Bereich und strebt deshalb die Änderung des Einzelhandels- und Zentrenkonzeptes an. Ziel ist es, die Flächen an der Hans-Böckler-Straße für eine gewerbliche und industrielle Nutzung zu sichern, so wie sie im Regionalplan und Flächennutzungsplan 2020 dargestellt sind.

Stadt fehlen gewerbliche Bauflächen

Entlang der Hans-Böckler-Straße und Wiedenbrücker Straße haben sich im Laufe der Jahrzehnte mehr als 17 Einzelhandelsbetriebe angesiedelt, zum Teil mit einem sehr hohen Anteil an zentrenrelevanten Sortimenten. »Der Bereich stellt aufgrund seiner einzelnen Standortvorteile, wie der guten verkehrlichen Erreichbarkeit für den Autoverkehr, der guten Parkmöglichkeiten sowie der großen Verkaufsflächen eine sehr starke Konkurrenz zur Innenstadt sowie der zentralen Versorgungsbereiche dar und erzeugt entsprechend wettbewerbliche Effekte zu Lasten der Gütersloher Innenstadt«, erklärt Stadtbaurätin Nina Herrling in einer Planungsausschuss-Vorlage.

Zugleich verfüge die Stadt Gütersloh seit Jahren über einen Mangel an verfügbaren gewerblichen Bauflächen. Die Zielsetzung des Stadt sei es folglich, alle bestehenden gewerblichen Standorte zu erhalten und zu sichern. Um es am Beispiel Friesland-Campina festzumachen: Wo früher Molkerei-Produkte hergestellt wurden, sollte auch künftig ein Industriebetrieb seine Tätigkeit aufnehmen.

Marktkauf soll als Sondergebiet ausgewiesen werden

In der Sitzungsvorlage schlägt Herrling der Politik eine einschneidende Maßnahme vor. Demnach seien die städtebaulichen Zielsetzungen für den s Ergänzungsstandort Hans-Böckler-Straße/Wiedenbrücker-Straße im Einzelhandels- und Zentrenkonzept dahingehend anzupassen, »dass der Einzelhandel langfristig ausgeschlossen werden soll«.

Der Planungsausschuss beschäftigt sich am Dienstag, 1. Oktober, 17 Uhr, mit der Thematik. Dann steht dort auch die Änderung des Bebauungsplanes Hans-Böckler-Straße auf der Tagesordnung. Ein Ziel ist die Steuerung und Beschränkung der vorhandenen Einzelhandelsnutzungen unter Berücksichtigung des Bestandsschutzes.

So soll für den Marktkauf ein Sondergebiet »Verbrauchermarkt mit der Zweckbestimmung Lebensmittel« ausgewiesen werden. Für die Hans-Böckler-Straße 32 (Nähe Aldi) liegt zudem eine Bauvoranfrage zur Nutzungsänderung vor. Dort will sich laut Stadt ein Drogeriefachmarkt ansiedeln.