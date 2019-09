Gütersloh (WB). Die Gütersloher Aktionsgruppe (AG) Verkehrswende und der Bielefelder Radentscheid haben die Bundestagsabgeordneten Ralph Brinkhaus (CDU), Elvan Korkmaz (SPD), Wiebke Esdar, Britta Haßelmann (Grüne) und Friedrich Straetmanns (Linke) zur Teilnahme an der Demonstration gegen den vierspurigen Ausbau der B61 an diesem Sonntag eingeladen.

Felix Kupferschmidt, Sprecher der AG, betont, dass die Straßenneu- und Ausbauten rund um Gütersloh beinahe komplett in die Verantwortung des Bundes fielen. Die kommunalen Entscheidungsträger hätten nur noch politisches Mitsprache-Recht. Die Bevölkerung würde überhaupt nicht mehr grundsätzlich nach ihrem Willen befragt. Die Planungen seien viele Jahre alt und entsprächen nicht mehr dem Pariser Klimaschutzabkommen.

Nicht nur viele Alleebäume würden dem Kraftfahrzeug-Verkehr zum Opfer fallen, auch eine verdoppelte Bodenversiegelung mit 20 Meter breiter Trasse, erheblicher Lärmzunahme und 7000 zusätzliche Autos durch Gütersloh seien zu erwarten. Was über allem stehe, so der Sprecher, sei jedoch der zunehmende Treibhausgasausstoß. Damit stehe der Ausbau allen Klimaschutzbemühungen entgegen.

Unter dem Eindruck der Rückmeldung aus der Bevölkerung kommen die Umweltschützer, die sich seit Jahren mit dem Thema auseinandersetzen, zu dem Schluss, dass es immer weniger Verständnis für weiteren Straßenbau gebe.

Start ist am Sonntag, 22. September, um 15 Uhr am Kesselbrink Bielefeld und am Rathaus Gütersloh. Die zentrale Kundgebung wird an der Kreuzung Schenkenhof stattfinden. Alle Infos im Web: www.klimawandel-guetersloh.de