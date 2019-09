Höhepunkt der Veranstaltung war das bunte Bühnenprogramm, durch das Matthias Traeger (Radio Gütersloh) führte. Viele Schüler waren singend, tanzend oder musizierend zu bewundern. So gab es ein kleines Musical, Lieder über Zusammenhalt, euphorische Tanzeinlagen und ganz besonders viele strahlende Eltern.

Doch auch der Blick in die Zukunft wurde bei aller Feierlaune nicht vergessen: »Die Lebensbedingungen von Kindern sind nicht überall gut, das wollen wir mit Veranstaltungen wie dieser immer wieder in die Köpfe der Menschen bringen«, erinnerte die stellvertretende Bürgermeisterin Monika Paskarbies in ihrer Rede. Auch Burkhard Martin vom Kinderschutzbund, dem Veranstalter der Aktion, sieht noch Raum für Verbesserungen: »Kinder und Jugendliche sind an der Entwicklung unserer Gesellschaft intensiver zu beteiligen.« Passend zu dieser Forderung war auch der »Fridays for Future«-Aktivist Stefan Schneid eingeladen worden. Der Wille, etwas zu verändern, treibe auch ihn an, so Schneid. Auf die Frage nach konkreten Projekten führte er die Verhinderung der Erweiterung der B 61 an. Das sei der »Gütersloher Hambacher Forst«.

Wer gleich vor Ort aktiv werden wollte, konnte sich an den Ständen informieren oder ein Los für die Tombola kaufen, der Erlös ging an den Kinderschutzbund.