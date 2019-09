»Hey, wer lacht da in der ersten Reihe?« Der unglaubliche Heinz lässt sich bei seinem Auftritt in der Show »Kaff und Kosmos« von zwei gut gelaunten Besucherinnen anstecken. Der Saal der Weberei ist nahezu ausverkauft. Foto: Stefan Lind

Von Stefan Lind

Gütersloh(WB). Da lacht er, der Heinz, und er wollte doch so gern als cooler Macker über den Bühnenrand kommen. Aber in der ersten Reihe sitzen zwei Mädels, die aus dem Kichern nicht herauskommen. Das steckt an.

»Kaff und Kosmos« läuft in der Weberei, jene bunt gemischte Show, mit der Organisator und Moderator Martin Quilitz regelmäßig einen Abend zum Wohlfühlen zelebriert. Zweieinhalb Stunden gute Unterhaltung sind garantiert, und wenn die Plappermäuler ganz vorne losprusten (»Hey, wir sind aus Beckum«), dann lacht der Saal mit – und Heinz selbstverständlich auch.

Der heißt Gröning mit Nachnamen und ist als »der unglaubliche Heinz« seit mehr als 25 Jahren auf deutschen Kleinkunstbühnen unterwegs. Er klampft sich durch seine skurrilen Songs, lässt das Publikum mitsingen (»Du bist der Heinz«) und erklärt, man könne ein Wohnzimmerkonzert mit ihm gewinnen, »aber kein Schlafzimmerkonzert«. Da ist er wieder, der laszive Blick, und ja, als cooler Typ vermag er durchaus zu beeindrucken.

Das kann Michael Schönen nicht von sich behaupten, zumal er von Quilitz auch noch wenig charmant als »Bud Spencer der deutschen Poesieszene« angekündigt wird. Der gute Mann stapft ein wenig unbeholfen über die Bühne, haut aber Sprüche mit einer solchen Gagdichte heraus, dass es eine Freude ist. »Ich hatte eine schwere Kindheit – ich war als Kind schon schwer.« Oder: »Ich bin katholisch, mache aber kaum Gebrauch davon.« Ärger bekam er, als er als Praktikant in der Buchhandlung alle Bibeln unter der Rubrik »Fantasy« einordnen wollte. Und weil er an Reimzwang (»Sonett Tourette«) leidet, kommen Gedichte heraus wie dieses hier: »Willst du Keinohrhasen sehn, einfach mal den Rasen mähn.«

Martin Quilitz mag’s gern bissig. Die B 61 verbreitern und alle Bäume von Gütersloh bis Ikea abholzen? »Na, da können Sie das Holz ja in verarbeiteter Form gleich im Möbelhaus wieder abholen.« Und während heute die jungen Leute an Freitagen für den Klimaschutz demonstrieren, habe man in alten Zeiten mit seiner Freundin lieber auf dem Sofa gesessen: »Heute fridays for future, damals fridays for Knutscher.«

Sophia Drgala sorgt in der Show für den Varietéanteil. Ihre ebenso kräftezehrenden wie eleganten Darbietungen an der Stange nötigen hohen Respekt ab. Um den ansprechenden musikalischen Rahmen kümmern sich die kanadische Keyboarderin und Sängerin Ann Vriend samt ihrem Bassisten Kaley Kinjo. Die beiden sind übrigens im kommenden Jahr auch im Gasthaus 1643 in Rietberg zu erleben.