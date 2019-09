Madline Wittenbrink aus Gütersloh will »The Voice of Germany« werden.

Von Stefan Lind

Sie ist zu Gast bei der Erfolgsshow »The Voice Of Germany«. Dort laufen derzeit die »Blind Auditions«. Soll heißen: Die Jury sitzt mit dem Rücken zum Sänger oder zur Sängerin, es zählt also allein der akustische Eindruck. Bei den »Blind Auditions« Nummer 6, zu erleben am Sonntag, 29. September, zur besten Sendezeit um 20.15 Uhr bei SAT 1 ist Madline mit von der Partie. Was sie dort singt und wie sie abschneidet? Das wird nicht verraten, schließlich wäre sonst die ganze Spannung weg.

Den Entschluss zur Teilnahme hat sie recht spontan getroffen, wie sie im Gespräch mit dem WESTFALEN-BLATT berichtet: »Mein 30. Geburtstag in diesem Jahr ist der Auslöser gewesen.« Bislang habe sie immer nur darüber nachgedacht, wie es sei, an so einem Casting teilzunehmen, »aber ich hatte mich nicht getraut.« Es war während einer Probeeinheit im Wohnzimmer, »da habe ich mich entschieden, die Sache anzugehen.« Im Internet entdeckte sie die Möglichkeit, sich auf den letzten Drücker noch bei »The Voice of Germany« bewerben zu können und erklärte ihrem verdutzten Mann kurzerhand: »Wir fahren nach Berlin.« Bei diesem »Last Chance Day« lief es für Madline so gut, dass sie tatsächlich in die Fernsehshow eingeladen wurde. Die Jury ist hochkarätig besetzt. Neben Alice Merton, die neu dabei ist, sind Sido, Rea Garvey und Mark Forster mit von der Partie. Die mittlerweile neunte Staffel wird moderiert von Lena Gercke und Thore Schölermann und läuft abwechselnd bei Pro 7 und SAT 1.

Madline Wittenbrink steht seit 2002 in unterschiedlichen Besetzungen auf der Bühne. Begonnen hat sie mit einer dreijährigen Gesangsausbildung und zahlreichen Solo-Auftritten bei Veranstaltungen und öffentlichen Wettbewerben. Seit 2009 tritt sie mit ihrer Band »neXus« auf, auch ihre Zusammenarbeit mit dem Gitarristen Jay Minor läuft schon seit längerer Zeit. Die 30-Jährige ist verheiratet und Mutter von drei Kindern. Derzeit ist sie in Elternzeit, ansonsten betreut sie beim Kreis Gütersloh die Kita-Planung.

Übrigens: Wer sie live erleben möchte, hat dazu bereits am kommenden Samstag, 28. September, Gelegenheit. Dann tritt sie zusammen mit Jay Minor beim Oktoberfest des Schenkenhofs auf. Mehr Infos gibt es im Internet ( www.madline-vocals.de )