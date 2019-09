Von Stephan Rechlin

Gütersloh (WB). Die Stadtbibliothek Gütersloh wird vom kommenden Jahr an einen Musik-Streamingdienst anbieten. Erst einmal probeweise für ein bis zwei Jahre, zum zu sehen, ob es gegen kommerzielle Anbieter wie Spotify, Amazon Music, Tidal, Apple Music oder Google Play eine Chance hat.

Bibliotheks-Leiterin Silke Niermann folgt den ihr von Stadt (51 Prozent der Gesellschaftsanteile) und Bertelsmann Stiftung (49 Prozent) vorgegebenen Zielen: »Die Stadtbibliothek richtet ihre Angebote am Bildungs- und Informationsanspruch der Bürger aus. Den Bedürfnissen der Kinder und Jugendlichen kommt ein besonderer Stellenwert zu.« Musik-Streaming sei so ein besonderes Bedürfnis: »Nur weil große Konzerne es anbieten, soll die Stadtbibliothek darauf verzichten?«

Das ist der Spagat, den die Stadtbibliothek Jahr für Jahr aufs Neue zu bewältigen hat. Welchen Anteil ihres 148.800 Euro hohen Medienetats soll sie in den Ankauf physischer Medien wie Bücher, DVDs, CDs stecken, wie viel in digitale Inhalte?

Prozente und absolute Zahlen

Vielleicht weist die gestern im Kulturausschuss beratene Jahresbilanz ja den Weg. Danach ist die Zahl der Ausleihen im Vergleich zum Vorjahr um sieben Prozent gesunken. Dafür ist die Zahl der Downloads um vier Prozent gestiegen. Also alles ins Digitale umschichten? »Vorsicht«, mahnt Silke Niermann. Hinter den Prozenten stecken absolute Zahlen. Danach sind es immer noch mehr als eine halbe Million Ausleihen physischer Medien (559.038), denen gerade einmal 49.070 Downloads gegenüberstehen.

Es wären sicher noch deutlich mehr Downloads, wenn sich die großen Buchverlage – darunter die Bertelsmann-Tochter Random House – nicht so pingelig mit ihren Ebook-Lizenzen anstellen würden. Die Stadtbibliotheken dürfen so gut wie keine Ebooks ausleihen; entsprechend sind die Nutzerzahlen im vergangenen Jahr eingebrochen.

Das Bibliotheks-Team versucht den langsamen Wandel vom analogen ins digitale Zeitalter mit der mühsamen, aber gründlichen Design-Thinking-Methode zu managen. Dabei wird zunächst mit allen möglichen Nutzern gesprochen, mit anderen Bibliotheken verglichen und Datenmaterial erhoben, bevor irgendetwas verändert wird. Darum muss Liz Mohn immer noch auf ihre neue Kinder- und Jugendbibliothek warten, die sie der Stadt aus Anlass ihres 75. Geburtstages geschenkt hat – inzwischen ist Mohn 78 Jahre alt geworden.

Besucher bleiben länger

Doch die Ergebnisse der Methode sind beeindruckend. So fand die Stadtbibliothek heraus, dass die Besucherzahl um acht Prozent auf 193.481 gesunken ist, dass diese Besucher im Gegensatz zu früher jedoch viel länger bleiben, mitunter mehrere Stunden. Sie recherchieren für Referate und Facharbeiten oder bereiten sich an extra für sie geöffneten Abendstunden aufs Abitur vor. Niermann: »In den Gesprächen wiesen sie uns darauf hin, dass sie dafür Flip-Charts benötigen. Darauf wären wir so nie gekommen.«