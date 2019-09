Auf der A2 zwischen Bielefeld und Gütersloh kam es am Dienstagmorgen zu einem schweren Auffahrunfall mit zwei beteiligten Lkw. Foto: Christian Müller

Bielefeld/Gütersloh (WB). Auf der Autobahn 2 hat sich am Dienstag in Richtung Dortmund ein schwerer Auffahrunfall mit zwei Lastwagen ereignet. Beide Fahrer wurden verletzt. Die Aufräumarbeiten an der gesperrten Unfallstelle zwischen dem Kreuz Bielefeld und der Anschlussstelle Gütersloh dauerten bis 15.30 Uhr.