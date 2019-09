Auf der A2 zwischen Bielefeld und Gütersloh ist es am Dienstagmorgen zu einem schweren Auffahrunfall mit zwei beteiligten Lkw gekommen. Foto: Christian Müller

Bielefeld/Gütersloh (WB). Auf der A2 hat sich am Dienstagmorgen ein schwerer Auffahrunfall mit zwei beteiligten Lkw ereignet. Beide Fahrer verletzten sich. Die Aufräumarbeiten an der Unfallstelle zwischen dem Kreuz Bielefeld und der Anschlussstelle Gütersloh dauern aktuell noch an.