Gütersloh (WB). Glasfaser kommt nach Gütersloh. Aber was bedeutet das eigentlich? Gemeinsam mit ihrer Telekommunikationstochter BITel laden die Stadtwerke Gütersloh zu Infotagen ein, um über die Vorteile eines leistungsfähigen Glasfasernetzes in Kattenstroth »Mitte« und Avenwedde Bahnhof zu informieren.

Der Termin für das Ausbaugebiet Kattenstroth »Mitte« ist am Freitag, 27. September, von 15 bis 20 Uhr im TSC-Grün-Weiß-Casino Gütersloh, Brunnenstraße 71. Über das Ausbaugebiet Avenwedde Bahnhof wird am Samstag, 28. September, von 10 bis 15 Uhr im Bürger- und Jugendhaus an der Isselhorster Straße 248 informiert.

Experten stellen sich vor Ort den Fragen der Bürger, informieren über die Glasfasertechnik, über die unterschiedlichen BITel-Glasfaser-Tarife und die Installation eines Glasfaser-Hausanschlusses. Neben umfangreichen Informationen zum Glasfaserausbau ist für eine Kinderaktion, alkoholfreie Getränke und kleine Snacks gesorgt. Jeder Interessierte ist willkommen.