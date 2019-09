Zwischenbilanz und Blick in die Zukunft des Digitalen Aufbruchs in Gütersloh: Bürgermeister Henning Schulz, Dezernent Andreas Kimpel und Christoph Wendker (von links) haben von Teilnehmern viele Impulse erhalten. Foto: Carsten Borgmeier

Von Carsten Borgmeier

Die Stadt fit machen für die Zukunft und dabei die Menschen mitnehmen: Das war der Grundgedanke des ersten Digitalen Forums mit mehr als 600 Gästen im vergangenen Herbst im Theater der Stadt. Die aus diesem Auftakt hervorgegangenen fünf »Denklabore« zu Themen wie beispielsweise Teilhabe, Nachhaltigkeit, künstlicher Intelligenz (KI) oder überregionales Netzwerken haben nach Angaben des Bürgermeisters bereits zu Ergebnissen geführt, »von denen einige in die Realität umgesetzt« werden könnten.

Zum zweiten Digitalen Forum am Freitag, 8. November, 17 Uhr im Gütersloher Theater sollen diese ersten Resultate öffentlich präsentiert und weitere Impulse gesetzt werden. Die Veranstaltung trägt den leicht provokanten Titel »Können Sie Zukunft? – Lebenslanges Lernen im digitalen Zeitalter«. In dem bekannten Mix aus Information, Inspiration, Unterhaltung und Diskussion will die zweite Auflage dieser Kampagne weiter zum Nachdenken und Mitmachen rund ums Digitale anregen.

Das Motto »Lebenslanges Lernen« sieht Henning Schulz dabei als »Edutainment«, also als Mix aus Unterhaltung und Lernen. Vor diesem Hintergrund sind auch die Gastredner Anfang November ausgewählt worden: So wird Professor Dr. Katharina Zweig von der Technischen Universität (TU) Kaiserslautern als Expertin über Künstliche Intelligenz (KI) sprechen. Sie ist der humoristischen Ansicht, dass »ein Algorithmus kein Taktgefühl« hat und wird ihr Publikum mit den möglicherweise daraus resultierenden, gesellschaftlichen Folgen konfrontieren.

Schlecky Silberstein, prominenter Blogger und Komödiant, will in Gütersloh seine wohl nicht ganz ernst gemeinte Ansicht »Das Internet muss weg« vertreten. So hat er jedenfalls sein neu erschienenes Buch genannt. Der 38-Jährige soll das Web wie seine Westentasche kennen. Und deshalb meint er, dass es weg muss.

Mirko Drotschmann, dritter Bühnen-Akteur des Digitalen Forums, hat es als Mr. Wissen2go auf der Internet-Plattform YouTube zu einer gewissen Prominenz gebracht. Der Autor und Journalist ist mit seinen Analysen und Erklärungen mehr oder weniger komplexer Zusammenhänge auf dem Video-Kanal erfolgreich.

Ein überaus positives Zwischenfazit aus seinem leitenden Mitwirken im Denklabor »Nachhaltige Lebenswelten« zieht Christoph Wendker von der Firma Miele. Er ist externer Pate des Denklabors, in der Teilnehmer ihre Ideen diskutieren können.