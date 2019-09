Statt mit Luftballons wird August Schneider die Michaeliskirmes in diesem Jahr mit Lebkuchenherzen eröffnen. Die längst gekauften Ballons und das Heliumgas wird er in Städte mitnehmen, in denen er sie noch starten lassen darf. Foto: Stephan Rechlin

Von Stephan Rechlin

Gütersloh (WB). Das Luftballonstartverbot in Gütersloh trifft August Schneider kalt. Der Organisator der Michaelis-Kirmes hat 1500 Luftballons und 300 Liter Helium-Gas zur feierlichen Eröffnung gekauft. Die kann er jetzt in seinem Wohnwagen lassen.

Auf die Frage, seit wann zum Start der Michaeliskirmes Luftballons mit Losnummern in den Himmel steigen, muss Schneider kurz überlegen. Also: Die Michaeliswoche gibt es seit 1930 in Gütersloh. Von Anfang an war die ursprüngliche Wirtschafts- und Gewerbeschau mit Kirmeselementen verbunden. Die Gewerbeschau gibt es nicht mehr, dafür ist die Kirmes von Jahr zu Jahr gewachsen. Seit wann Luftballons starten? »Seit ewigen Zeiten«, sagt Schneider, der diesen Zeitraum überblickt. Er ist jetzt 89 Jahre alt.

Er kann sich nicht erinnern, dass in all’ diesen Jahren auch nur ein einziger Vogel am Gummifetzen eines Michaeliswochen-Luftballons verendet sei. Mit dieser Begründungen aber haben der Gütersloher Umweltausschuss und Rat verboten, künftig noch gasbefüllte Luftballons massenhaft starten zu lassen. Im Ausschuss hatte sich Thomas Kessenjohann (BfGT) extra danach erkundigt, ob denn unbedingt auch die Michaeliswoche davon betroffen sein müsse. »Die Kirmes findet auf öffentlichem Gelände statt. Wir sollten keine Ausnahmen zulassen«, argumentierte Umweltdezernentin Christine Lang.

Schausteller sind umweltbewusst

August Schneider wundert sich, dass bestehende Verträge einfach so ausgehebelt werden können. Ihn ärgere auch, dass niemand im Rathaus auf das umweltbewusste Verhalten der Schausteller hingewiesen habe. So würden Bratwür-ste schon seit 30 Jahren (!) in Brötchen serviert, um Pappteller zu vermeiden. Wo weiterhin Teller benötigt würden, seien sie aus Maisstärke. Mehrweggeschirr werde in Spülstationen gereinigt. Verwendete Verpackungsmaterialien seien biologisch abbaubar. Schon lange vor dem Glühbirnenverbot hätten Schausteller auf LED-Beleuchtung umgestellt. Die meisten Volksfeste in NRW würden inzwischen mit grünem Strom betrieben. Auf Lkw-Transporte seien die Betreiber nur umgestiegen, weil die Deutsche Bahn den Güterverkehr für Schausteller abgeschafft habe. Aber meist stünden die Lkw ja sowieso nur. Schneider: »So ein Verbot ist schnell beschlossen. Nach den Folgen fragt niemand.«

Aber er will keinen Ärger mit der Stadt. Statt mit Ballons werde er die Losaktion in diesem Jahr mit Lebkuchenherzen durchführen: »Jedes Kind bekommt zur Eröffnung so ein kleines Herz umgehängt. Die Losnummer steht dann hinten drauf.« Seine Ballons und das Gas werde er mit nach Geseke, Hüsten oder Lippstadt nehmen: »Dort dürfen Ballons noch in die Luft steigen. Dort freuen sich die Menschen.«