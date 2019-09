Von Stephan Rechlin

Die Michaeliswoche gibt es seit 1930 in Gütersloh. Von Anfang an war die ursprüngliche Wirtschafts- und Gewerbeschau mit Kirmeselementen verbunden. Die Gewerbeschau gibt es nicht mehr, dafür ist die Kirmes von Jahr zu Jahr gewachsen. Seit wann dort zur Eröffnung Luftballons mit Losnummern in die Luft steigen, weiß August Schneider nicht genau. »Seit ewigen Zeiten«, sagt Schneider. Er ist jetzt 89 Jahre alt. Er kann sich nicht erinnern, dass in all diesen Jahren auch nur ein einziger Vogel am Gummifetzen eines Michaeliswochen-Luftballons verendet sei. Mit dieser Begründungen aber haben der Gütersloher Umweltausschuss und Rat verboten, künftig noch gasbefüllte Luftballons massenhaft starten zu lassen. Im Ausschuss hatten sich Abgeordnete eigens danach erkundigt, ob denn unbedingt die Michaeliswoche davon betroffen sein müsse. »Die Kirmes findet auf öffentlichem Gelände statt. Wir sollten keine Ausnahmen zulassen «, argumentierte Umweltdezernentin Christine Lang.

August Schneider wundert sich, dass Verträge einfach so ausgehebelt werden können. Aber er will keinen Ärger mit der Stadt. Also werde er Ballons und Gas mit nach Geseke, Hüsten oder Lippstadt nehmen: »Dort dürfen Ballons noch in die Luft steigen. Dort freuen sich die Menschen.«