Wollen gemeinsam an nachhaltigen Verpackungslösungen arbeiten (von links): Heiko Zühlke, Vertrieb Friedrich Wenner GmbH, Ralf Herrmann, technischer Leiter der Topac GmbH, Stephan Potthoff-Wenner, Geschäftsführer der Versmolder Friedrich Wenner GmbH, Topac-Geschäftsführer Sven Deutschmann und Topac-Vertriebschef Christian Knehans. Foto: Topac

Gütersloh (WB). Ein ostwestfälisches Bündnis will der stetig steigenden Plastikmüll-Flut den Kampf ansagen. Die Versmolder Kartonagenfirma Friedrich Wenner und die Bertelsmann-Tochter Topac GmbH haben eine Vertriebsunion gegründet, die zum 1. Oktober an den Start geht.

Das Ziel der Partnerschaft: Durch die Markteinführung von nachhaltigen Lebensmittelverpackungen auf Kartonbasis wollen die Partner zur Reduzierung von Plastikmüll im Einzelhandel beitragen. »Gemeinsam werden wir den Markt zukünftig noch gezielter bearbeiten und Kunden für nachhaltige Verpackungsoptionen sensibilisieren können«, beschreibt Topac-Geschäftsführer Sven Deutschmann den kooperativen Vertriebs- und Geschäftsansatz.

Und Stephan Potthoff-Wenner, Chef der Friedrich Wenner GmbH, ergänzt: »Dabei setzen wir einerseits auf das umfassende Know-how, das in den beiden Traditionsfirmen vorhanden ist und werden andererseits die regionale Nähe zu den großen lebensmittelverarbeitenden Betrieben in Ostwestfalen und im Münsterland gewinnbringend nutzen.«

Topac beschäftigt sich seit Anfang des Jahres 2019 mit dem Markt für nachhaltige Lebensmittelverpackungen. Im März hat das Unternehmen die für die Herstellung von Lebensmittel-Primärverpackungen notwendige Zertifizierung gemäß DIN FSSC 22000 erhalten und hat kurz darauf mit der Fertigung von Verpackungsprodukten begonnen, die es ermöglichen, den Einsatz von Kunststoffen um bis zu 70 Prozent zu reduzieren. Seitdem baut Topac kontinuierlich weiteres Knowhow in diesem Geschäftsfeld auf und arbeitet in der eigenen Produkt- und Designentwicklungsabteilung an völlig neuartigen Verpackungskonzepten.

Die 1930 gegründete Friedrich Wenner GmbH ist ein mittelständiges Familienunternehmen, das seit Jahrzehnten in der Zulieferindustrie für lebensmittelverarbeitende Betriebe in der Region Ostwestfalen, aber auch überregional tätig ist. Insbesondere im Segment der Umverpackungen und Transportkartonagen ist das Unternehmen sehr gut positioniert und gehört zu den führenden Anbietern.