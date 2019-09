Von Uwe Caspar

»Ihr wollt einen schönen Abend mit einem schönen Mann – hier bin ich«, begrüßt der 81-Jährige selbstironisch seine rund 300 Anhänger. Weil Asmussen gern schlüpfrige Zoten über das weibliche Geschlecht aus seinem Comedy-Köcher zieht, sind in Gütersloh kaum Frauen erschienen.

Fips’ flapsige Sprüche »80 Prozent wollen die Mauer wiederhaben – das hat eine Umfrage unter Maurern ergeben.« »Den Adler im Bundestag sollte man gegen eine Lachmöwe austauschen.« »Als Leuchtturmwärter gab‘s Ärger. Hab vorm Schlafen das Licht ausgeschaltet.« »Schwiegermutti geht‘s gut – auch Ärzte machen Fehler.« »Man kann nicht mit jeder Frau schlafen, aber man kann es versuchen.«

Ein Herrenabend

So wird’s ein (fast) reiner Herrenabend mit zum Teil deftigen Sprüchen, die knapp unter die Gürtellinie gehen. Der munteren Männergesellschaft indes gefällt der bisweilen gallige Humor des Witze reißenden Seniors aus Hamburg: Sie feiern ihn mit »Fips, Fips«-Rufen, amüsieren sich köstlich und schenkelklopfend über die Possen am Fließband. Eine der wenigen Damen sitzt in der ersten Reihe, die Asmussen zu Beginn seiner Kalauer-Comedy schlurfend abschreitet. »Du hast eine schicke Bluse an. War bestimmt teuer, als sich noch modern war«, frotzelt er. Auch ihr übergewichtiger Ehemann bekommt sein Fett ab. Die Quasselstrippe von der Waterkant fragt frech: »Kommst du mit einem Stuhl auch aus?«

Junge Fangemeinde

Erstaunlich: Im Publikum sitzen kaum Rentner, der mit Abstand Älteste dürfte der unverwüstliche Hauptdarsteller sein. Das Durchschnittsalter der Fips-Fans soll bei 41 Jahren liegen. »Heute sitzt hier alles, was Rang und Schulden hat, und viele junge Leute unter 70«, stellt Asmussen fest. Ehe er auf die Bühne wackelt, warnt er die Besucher schon mal vor: »Wer diesen Abend erlebt hat, hat keine Angst mehr vorm Sterben.«

Auch Politiker nimmt der Dampfplauderer gern aufs Korn. Über Ursula von der Leyen, die einstige Chefin der Bundeswehr und siebenfache Mutter: »Die Truppen-Ursel, die mich an Heidi Klum erinnert, ist Deutschlands fruchtbarste Ministerin.« Über Wirtschaftsminister »Peter Alzheimer«: »Er hat zwar abgenommen, passt aber immer noch nicht auf meinen 16:9-Bildschirm.« Und Ex-Bundeskanzler Gerhard Schröder sei für ihn heute »Putins Gasableser«. Der Unterschied zwischen ihm und Politikern? Asmussens ehrliche Antwort: »Ich weiß, dass ich dumme Zeug rede.«