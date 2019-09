Gütersloh (WB). Für Gütersloher Bürger besteht am Samstag, 12. Oktober, in der Zeit von 7 bis 14 Uhr wieder die Möglichkeit, kompostierbare Gartenabfälle an die aus dem Vorjahr bekannten Sammelstellen zu bringen. Die Sammelstelle Lilienstraße wird trotz einer Baustelle angefahren, teilt die Stadtverwaltung mit.

Wichtig: Die Anlieferung ist nur in haushaltsüblicher Menge zulässig. Nicht haushaltsüblich sind zum Beispiel Anlieferungen mit Lastwagen, Traktorzügen oder Ähnlichem. Es darf auch kein Sperrmüll, Bauschutt oder Hausmüll an der Sammelstelle abgeladen werden. Ebenso ausgeschlossen sind Stammholz, Baumstubben sowie Anlieferungen aus umliegenden Gemeinden. Die Sammelstellen dürfen ausschließlich am Samstag, 12. Oktober, bis 14 Uhr genutzt werden. Anlieferungen vorher oder nachher werden als Ordnungswidrigkeit verfolgt.

Zusätzlich besteht für Gütersloher Bürger die Möglichkeit, an den Samstagen 5. Oktober, 12. Oktober und 19. Oktober am Kompostwerk, Am Stellbrink 25 sowie in der Carl-Zeiss-Straße 58, am Entsorgungspunkt Gütersloh, gebührenfrei Kompost anzuliefern.

Der nächste Annahmetag ist dann am Samstag, 4. Januar, jeweils von 7 bis 14 Uhr. Die Gebührenbefreiung ist beschränkt auf Anlieferungen mit Pkw und mit Pkw-Anhängern. Gebührenpflichtig nach der Gebührenordnung des Kreises Gütersloh sind dagegen Anlieferungen mit Lkw, Pritschenwagen, als Lkw zugelassene Transporter oder Kleinbusse und Traktorzüge, sowie Anlieferungen, die nicht aus der Stadt Gütersloh stammen.

Weitere Auskünfte zur Gartenabfallaktion gibt es unter Tel. 82-2420 oder Telefon 82-2122 und im Internet unter: www.umwelt.guetersloh.de