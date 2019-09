Von Uwe Caspar

Doch ganz so schlecht ist es am Samstagnachmittag nun auch wieder nicht: Nur ein paar ­Schauer und Windböen, die gelegentlich Teile des Absperrungszauns umpusten – erschrocken zur Seite gesprungene Gäste richten ihn wieder auf. Kein Drama.

Eröffnung Michaeliskirmes Fotostrecke

Foto: Uwe Caspar

Das erste Highlight findet traditionell im Schatten des Riesenrads statt: Ein großer Fernseher (Schneider: »Der hat 800 Euro gekostet«) und riesige Plüschbären stehen zur Verlosung bereit. Die Luft ist aber raus: Statt wie in den Jahren vorher Ballons werden diesmal Mini-Lebkuchenherzen mit Losnummern an die erwartungsfrohen Kinder verteilt.

Die Rote Karte für Luftballons, ein Beschluss der Stadt, findet Raphael Specken gar nicht so schlimm. »Jetzt ist es viel ruhiger. Früher wurden mir die Ballons förmlich weggerissen, es gab sogar Rangeleien«, erzählt der langjährige Helfer. Einige Meter weiter bereitet Johann Lemoine, der verwandtschaftlich zum Schneider-Clan gehört, seine Wok-Pfannen vor. Der Gütersloher Schausteller betreibt auf dem Rummel auch noch einen Eisstand (»Mit 24 Sorten!«) sowie einen Ausschank.

Der 57-Jährige bereist ganz Europa. Er käme finanziell gut über die Runden: »Sonst würde ich es ja nicht machen.« Auch weiß der Mann mit französischen Wurzeln: »Eine Kirmes fällt und steht mit dem Wetter.«

Schneider wünscht sich städtischen Zuschuss

Derweil unternimmt August Schneider mit seinen Eröffnungs-Ehrengästen Monika Paskarbies, stellvertretende Bürgermeisterin, und Jan-Erik Weinekötter (Gütersloh Marketing GmbH) einen kleinen Bummel über den Rummel. Stolz führt der 89-Jährige die beiden zu seinem Oldie-Hanomag, den er zum ersten Mal öffentlich ausstellt. »Ich habe zwei Winter gebraucht, um die Zugmaschine, die 47 Jahre unter einer Plane auf einem Hof stand, wieder flottzumachen«, berichtet Ostwestfalens »Kirmes-Kaiser«.

Doch noch mehr hängt sein Herz am Jahrmarkt – ohne sein Engagement und das seiner in der Schaustellerbranche involvierten Familie sähe die Kirmes in Gütersloh wohl etwas anders aus. Schneiders Herzenswunsch: eine Bezuschussung seitens der Stadt. »In vielen anderen Städten ist das so üblich«, argumentiert er.

Im nächsten Jahr gibt es für die Schneider-Sippe viel zu feiern, drei runde Geburtstage stehen dann an: August wird 90, sein älterer Bruder Johann 95 und »Nesthäkchen« Walter 85. Kein Zweifel: Die Schneiders sind mit super Genen gesegnet!