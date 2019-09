Der Integrationsrat der Stadt hat das Balkanland ins Zentrum der Europäischen Kulturwoche vom 6. bis 13. Oktober gestellt. Ein abwechslungsreiches Programm aus Musik, Kunst, Filmen, aus Lesungen und Vorträgen zeigt Rumänien von einer ganz neuen und unbekannten Seite. Eröffnet wird die Europäische Kulturwoche am Sonntag, 6. Oktober, um 11.30 Uhr in der Sparkasse Gütersloh von der stellvertretenden Bürgermeisterin Monika Paskarbies.

Ein Blick ins Programm zeigt Unterhaltung für alle Sinne. So kommt am Montag, 7. Oktober um 20 Uhr das Jazz-Duo Sanem Kalfa und George Dumitriu in die Skylobby des Theaters und präsentiert experimentellen Jazz. Eine bunte Mischung aus Pop, Soul, Blues und Chartsmusik gibt der rumänische Sänger Liviu Barelli am Samstag, 12. Oktober, 19 Uhr, in der Weberei zum Besten. Der Eintritt ist jeweils frei.

Ausstellung »Minnesänger der Farben« wird in der Sparkasse gezeigt

Mit mehreren Ausstellungen lädt die Europäische Kulturwoche seine Besucher ein, in die Kultur des Balkanlandes »einzutauchen«. Vom 6. Oktober bis 8. November können sich die Besucher der Sparkasse von der Ausstellung »Minnesänger der Farben« (George Ştefănescu-Râmnic/1914-2007) inspirieren lassen. Die Ausstellung versucht den Besuchern die Geschichte des im Ersten Weltkrieg geborenen Künstlers zu erzählen, der im Zweiten Weltkrieg schwer verletzt wurde und der dann noch das vereinte Europa erleben durfte.

Der mit dem Silbernen Bären auf der Berlinale 2017 ausgezeichnete Film »Ana, mon amour« des rumänischen Regisseurs Cezar Paul-Bädescu ist am Samstag, 12. Oktober, 20 Uhr, im Bambi-Kino zu sehen.

Eine Lesung mit anschließendem Gespräch mit der rumänischen Autorin Carmen-Francesca Banciu findet am Dienstag, 8. Oktober, um 19 Uhr in der Buchhandlung Markus statt. Die Autorin wird ihr aktuelles Buch »Ein Land voller Helden« vorstellen.

In der VHS gibt es landestypische Köstlichkeiten

Für Kinder ab fünf Jahren bietet die Stadtbibliothek am 9. Oktober den Beitrag »Vorlesen auf Rumänisch« an. Einen Schnupper-Einstieg »Rumänisch« findet am Freitag, 11. Oktober, in der Volkshochschule statt. Er bietet viel Wissenswertes zu Rumänien und nicht zuletzt ist auch ein wenig Sprachkurs dabei: Ein paar Redewendungen dieser romanischen Sprache sind auf jeden Fall sicher.

Bei dem reichhaltigen kulturellen Programm darf natürlich auch die Esskultur nicht fehlen. Gemeinsam mit Gütersloherinnen aus Rumänien stehen am Freitag, 11. Oktober, um 18 Uhr in der Küche der Volkshochschule landestypische Köstlichkeiten auf dem Programm.

Das »Finale« der europäischen Kulturwoche findet am Sonntag, 13. Oktober, um 18.30 Uhr im Stadtmuseum statt. Mitten in der Ausstellung »Searching for God« führt der Fotograf Remus Tiplea im Gespräch mit der Ausstellungskuratorin Raluca Buţincu Betea in seine Arbeit und das von ihm dokumentierte religiöse Leben in Rumänien ein.