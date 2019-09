Laut Polizei kam es am Samstagabend zunächst zu einem Streit zwischen mehreren jungen Männern am Autoscooter. Ein 23-jähriger Gütersloher bemerkte die Schlägerei und schritt ein. Dabei wurde er selbst Opfer eines Angriffs: Ein Täter verletzte ihn mit einem Messer am Unterarm.

Der 23-Jährige musste ins Krankenhaus. Die Polizei sucht Zeugen. Wer befand sich zum Zeitpunkt der Tat in Nähe des Tatortes, hat die Tat beobachtet und kann ermittlungsrelevante Angaben zu dem Vorfall machen? Hinweise unter Tel. 05241 8690.