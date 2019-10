Für 20 Cent kann man sich hier eine kleine Plastikkapsel ziehen, in der sich ein Papierstreifen mit einem Witz befindet. Nach der Idee des Kabarettisten Oliver Tissot, der den ersten Witzeautomaten 2018 in Nürnberg installierte, gibt es auch bereits in Dortmund ein Exemplar.

Der Automat in der Weberei ist der erste in Ostwestfalen-Lippe. »Der Witz ist ein heutzutage leider oftmals in Vergessenheit geratenes Kulturgut. Dabei freuen sich die Menschen immer wieder, wenn man ihnen im Alltag ein kleines Schmunzeln ins Gesicht zaubern kann«, erklärt Jana Felmet, Programmleitung in der Weberei, die die Idee hatte, den Witzeautomaten im Bürgerkiez aufzustellen.

Es sollen regelmäßig neue Witze hinzukommen. Auch die unterschiedlichen und oftmals prominenten Kabarettisten, die ihr Programm im Kultur- und Bürgerzentrum präsentieren, dürfen von nun an den einen oder anderen Witz beisteuern.