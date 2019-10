Von Stephan Rechlin

Gütersloh (WB). Das Bundesverwaltungsgericht in Leipzig bringt neuen Schwung in ein gegen den Kreis Gütersloh geführtes Gerichtsverfahren. Die Tierschutzorganisation Peta verlangt Auskunft über die Informationen, die Veterinäre des Kreises bei ihren Kontrollen im Tönnies-Konzern gewinnen. Nach dem jüngsten Urteil sieht es so aus, als ob der Kreis diese Auskunft doch erteilen muss, so sehr er sich bisher auch dagegen gewehrt hat.