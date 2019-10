Von Stephan Rechlin

Das Know-How haben sich die beiden im »Rebenstolz« erworben, dem kleinen Weinlokal im Café Ankoné am Dreiecksplatz. Die Stammkundschaft dort ist in drei Jahren so stark gewachsen, dass sie schon länger nach größeren Alternativen suchten. Mit dem plötzlichen Leerstand des »Türmers« eröffnete sich eine Chance, über die sich auch Inhaberin Waltraud, Puttchen, Neumann freut, die Tochter von Hermann Surenhöfer.

Aus dem Insolvenzregister ist seit Freitag der Grund für Gülcan Sagiks Abschied aus dem »Türmer« erkennbar. Ihr Bruder Can, dem sie den Betrieb vor drei Jahren überschrieben hatte, zieht die Notbremse und lässt ein Insolvenzverfahren eröffnen. Silvie Milchers und Thorsten Sagemüller werden es darauf nicht ankommen lassen und in ihren Berufen als selbstständige Rechtsanwältin und Angestellter im Klärwerk Obere Lutter weiter arbeiten. Den »Türmer« legen sie in ihre gemeinsame Freizeit von mittwochs bis samstags zwischen 18 bis 23 Uhr. Sagemüller wird vorn an der Theke erlesene Weine anbieten, Milchers in der Küche dazu passende Gerichte zubereiten: »Kleine Karte, frische Zutaten.«