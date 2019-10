In einem Waldstück im Rhedaer Forst hat ein Unbekannter mehrere Eier-Kartons entsorgt. Foto: Bodderas

Gütersloh (WB/mdel). Einen außergewöhnlichen Fund haben Passanten am Sonntagabend im Rhedaer Forst gemacht. An der Straße Sudheide entdeckten sie mehrere Kartons mit Eiern, die von Unbekannten in einem Waldstück entsorgt wurden.