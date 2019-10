Gütersloh(WB/rec). Am Mittwoch wird am Landgericht das Verfahren gegen neun Jugendliche fortgesetzt, die ein 14 Jahre altes Mädchen in Harsewinkel sexuell misshandelt haben sollen. Neun Organisationen und Verbände, darunter die Gleichstellungsstelle des Kreises Gütersloh, protestieren in einer Stellungnahme gegen die Wortwahl einer der Anwälte der angeklagten Jugendlichen.