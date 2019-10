So soll der Lesergarten an der Gütersloher Stadtbibliothek einmal aussehen. Für die neue Rasenfläche wird die Fläche des Domhofs zum größten teil entsiegelt. 113.000 investieren die Stadt Gütersloh und das Land Nordrhein-Westfalen.

Aber auch für andere soll die rund 1600 Quadratmeter umfassende Fläche ein kleiner innerstädtischer Erholungsort und ein Ort der Kommunikation sein.

In dieser Woche haben die Umbaumaßnahmen für den Platz begonnen, die im November abgeschlossen sein sollen. Dann wird die Fläche des Domhofs zum größten Teil entsiegelt sein. Die Rasenfläche, die dann entsteht, wird durch Baum- und Heckenpflanzungen gegliedert. Das Mahnmal zur Erinnerung an Zwangsarbeit in Gütersloh bleibt an seinem bisherigen Standort.

Fußwege erschließen den Bereich und schaffen gleichzeitig eine Verbindung zum Park am Josefshaus nebenan, denn auch die Vervollständigung der Grünverbindung zu den angrenzenden Grünanlagen ist Ziel der Maßnahme, die aus Landesmitteln gefördert wird. Das Ministerium für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung NRW übernimmt 86.000 Euro der Gesamtkosten von etwa 113.000 Euro.