Das Laub darf nicht vom Gehweg oder gar dem eigenen Grundstück in die Gosse gefegt werden. Foto: Stadt Gütersloh

Die Kehrmaschinen verstopfen immer wieder, weil einige Anwohner die Blätter am Straßenrand so hoch und kompakt aufschichten, dass der Saugschacht auch bei höchster Leistungsstufe verstopft. Außerdem kann der Fahrer der Kehrmaschine häufig die Bordsteinkante nicht mehr sehen und dadurch kann der Seitenbesen beschädigt werden.

Dabei ist die Aufgabenteilung klar geregelt. Die Stadtreinigung kümmert sich um die Reinigung der Fahrbahnen, und die Eigentümer der anliegenden Grundstücke kümmern sich um die Reinigung der Gehwege. Jeder ist für die Entsorgung des anfallenden Materials selbst verantwortlich. Es ist ausdrücklich nicht zulässig, das Laub vom Gehweg oder gar dem eigenen Grundstück auf die Straße oder in die Rinne zu fegen.

Kostenlose Gartenabfallaktion am Samstag

So landet manch empörter Anruf bei den Mitarbeiterinnen der Stadtreinigung, wenn die Kehrmaschine einen Bogen um die Laubschichten gefahren ist. »Wir setzen im Augenblick zwei zusätzliche Kehrmaschinen ein und würden mit dem Laubfall gut fertig, wenn die Bürger das Laub nicht in die Rinne kehren würden. Zum Glück verhalten sich die meisten Anwohner korrekt«, sagt Ulrich Zurlinden, der stellvertretende Leiter des Fachbereichs Stadtreinigung.

Aber was tun, wenn die eigenen Entsorgungsmöglichkeiten schon erschöpft sind? Am kommenden Samstag, 12. Oktober, in der Zeit von 7 bis 14 Uhr können Gartenabfälle und Laub kostenlos im Rahmen der Gartenabfallaktion entsorgt werden. Infos hierzu gibt es im Internet unter www.umwelt.guetersloh.de

Anlieger mit besonders viel Laub von städtischen Bäumen können sich auch direkt beim Fachbereich Stadtreinigung unter Tel. 05241/822420 nach weiteren Entsorgungsmöglichkeiten erkundigen.