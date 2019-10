Dazu treffen sich alle interessierten Gütersloher heute, Donnerstag, um 19 UIhr am Synagogen-Gedenkstein an der Daltropstraße/Eckle Feldstraße. »Der schreckliche Anschlag in Halle auf eine jüdische Synagoge mit zwei Toten und mehreren Verletzten erschüttert und entsetzt«, heißt es in der Mitteilung der Stadt. Heute Abend wolle man Solidarität mit den Opfern zeigen und ein Zeichen setzen gegen Antisemitismus, Rassismus, Rechtsextremismus und Gewalt. »Wir wollen mit vielen Menschen deutlich machen, wie sehr wir die Tat und die Tendenzen, für die sie steht, verurteilen.«

Als Zeichen des Gedenkens und der Solidarität sollte eine Kerze mitgebracht werden.