Von Dunja Delker

Gütersloh (WB). Wie kann es sein, dass die Geschwister-Scholl-Realschule 112 Laptops hat, sie aber wegen fehlender Software nicht nutzen kann? Warum hört das gemeinsame Lernen von Kindern mit und ohne Behinderung auf dem Weg von Klassenraum zur Offenen Ganztagsbetreuung (OGS) auf? Bei Fragen wie diesen will die Stadtschulpflegschaft (SSP) mit einem neuen Vorstandsteam weiter nachbohren.

Nach zwei Jahren als stellvertretender Vorsitzender zieht sich Ingo Krüger zurück. Der Familienvater (zwei Töchter) und langjährige Vorsitzende des Jugendamtselternbeirats (JAEB), der Elternvertretung der Gütersloher Kindertagesstätten, nennt zum einen private Gründe. Zum anderen möchte sich Krüger, der sich seit längerer Zeit in der SPD einbringt, auch parteipolitisch engagieren. Als »Schnittstelle« wolle er der Stadtschulpflegschaft weiter zur Seite stehen, sagte er bei der Mitgliederversammlung am Donnerstagabend im Städtischen Gymnasium.

Als Vorsitzender des Zusammenschlusses von 25 der 26 Schulen in Gütersloh wurde einstimmig Christian Beckmann bestätigt. Der 45-Jährige ist Vater eines Kindes, das gerade von der Grundschule Kattenstroth auf die Janusz-Korczak-Gesamtschule gewechselt ist. Zum zweiten Vorsitzenden wählten die Vertreter von 14 Schulen einstimmig Sven Ortmann. Die beiden Kinder des 43-Jährigen besuchen die Grundschule Heidewald.

Fünf Kernthemen im Blick

Fünf Kernthemen hat die SSP in den Blick genommen: Verkehr, Inklusion, Reinigung an Schulen, OGS und IT. Dabei brennt vor allem die Digitalisierung den Eltern unter den Nägeln. Sie fragen sich, warum sie ihre Laptops nicht nutzen können (Geschwister-Scholl-Realschule) oder warum ein gut funktionierender Server durch einen leistungsstärkeren ersetzt werden muss (Paul-Gerhardt-Schule). Warum sind viele Grundschulen digital offensichtlich besser ausgestattet als die weiterführenden Schulen? Wie wird das Geld aus dem Digitalpakt Schule NRW (2,8 Millionen Euro für die städtischen Schulen, 3,7 Millionen Euro für den Kreis und 387.000 Euro für das Evangelisch-Stiftische Gymnasium) investiert? Auf diese Fragen wollen die Eltern Antworten hören.

Ähnlich sieht es beim Offenen Ganztag aus: zu kleine Räumlichkeiten, Mittagessen im Klassenzimmer – aus Sicht der SSP geht es nur schleppend voran. An den Grundschulen Heidewald, Große Heide, Kattenstroth, Neißeweg und Nordhorn läuft gerade die pädagogische Bedarfsermittlung. »Doch es ist zäh«, beklagt Christian Beckmann.

Jede helfende Hand wird gebraucht

Er fordert die Eltern auf, nicht müde zu werden nachzubohren. Sei es bei der Stadt, bei der Politik oder vor allem beim Stadtelternrat. Dort wird jede helfende Hand benötigt. Die Initiative wird sich beim Mint-Mitmachtag am 16. November, in der Vereinshütte auf dem Gütersloher Weihnachtsmarkt, voraussichtlich bei der Vesperkirche im Februar 2020 und beim I-Männchentag in Rheda-Wiedenbrück im Mai 2020 wieder präsentieren. Außerdem blickt der Vorstand beispielsweise bei der Landeselternkonferenz über den Tellerrand hinaus und sucht regelmäßig das Gespräch mit Landes- und Bundespolitikern aus der Region.