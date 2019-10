Keinen Anschluss hatten am Samstag 2500 Kunden in den Bereichen Gütersloh, Friedrichsdorf und Verl. Foto: dpa

Gütersloh/Verl (WB). “Keine Verbindung möglich” hieß es am Wochenende für 2500 Kunden des Anbieters Bitel. Die Betroffenen in den Bereichen Gütersloh, Friedrichsdorf waren am Samstag ohne Internetanschluss.