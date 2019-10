Genießen den Sektempfang und lassen sich in Sachen Mode inspirieren (von links): Silvie Milchers, Carolin Striewisch, Susanne Milchers und Brigitte Heidbreder. Foto: Marie Berg

Von Marie Berg

»Die Eintrittskarten waren zügig verkauft«, sagte Christian Kohlenberg, zuständig für Marketing und Organisation. Weitere 2000 Damen hätten die Modepräsentation an den Vortagen in den Häusern in Paderborn und Herford gesehen. Zehn internationale Models, acht Damen und zwei Herren, von der Agentur Claudia Nagel zeigten eine fantastische Fashion-Show auf dem runden Catwalk im Erdgeschoss des Hauses.

»Die schönste Nebensache der Welt«

Die Freundinnen hatten sich ringsum und im Treppenhaus verteilt. Mit einem Gläschen Sekt oder anderen Getränken in der Hand, ließen sie sich von der Mode für die kommende Jahreszeit inspirieren. »Die schönste Nebensache der Welt«, kommentierte Moderatorin Camilla Biasio. Geschäftsführerin Heike Pollmann wünschte viel Vergnügen.

In mehreren Durchgängen zeigten die Models »alltagstaugliche« Mode der Marken Marc O'Polo, Mac, Comma, Cinque und Marc Cain, Joop und Boss. »Die Karos sind nicht mehr wegzudenken«, wusste die Moderatorin, und Cord und auch der Teddymantel würden ein absolutes Comeback erleben. Eine Trendfarbe der Saison sei Camel, eine andere Currygelb in allen Variationen, ob als Hose, Shirt, Mantel oder Jacke. Leoprints oder die Farbkombinationen Rot, Grau, Schwarz seien ebenfalls »in«. Die Hosen enthalten stilvolle Details, Glitzerelemente oder Streifen. Überhaupt dürfen die passenden Accessoires nicht fehlen. »Wir dürfen gerne wieder Hosenanzüge tragen, Kleider oder Röcke«, so die Moderatorin, auch kombiniert mit Boots, Sneakers oder Gummistiefeln.

Metropolen standen auch Pate für die Speisen

Auch für das »Darunter« hatte sie tolle Trends parat. Die Models zeigten sie unter Bademänteln oder durchsichtigen Capes. Die mit Tanz und Musik angereicherte Show begeisterte. Im Anschluss konnten die Besucherinnen shoppen, sich an Cocktailbar und Kaffeebike bedienen oder sich von Fotografin Meller Ehlert ablichten lassen.

Auch für die Herren gab es viele modische Tipps. Foto: Marie Berg Auch für die Herren gab es viele modische Tipps. Foto: Marie Berg

Natürlich standen die Modemetropolen auch Pate für die Speisen. Berlin: Currywurst am Spieß und Berliner. Paris: Quiche und Mouse au chocolat. Mailand: Antipastisalsa mit Hähnchen- Saltim­bocca-Spieß und Panna Cotta.

»Wir genießen einen abwechslungsreichen Abend«, sagten drei Damen, die aus Verl kamen. »Freundinnen treffen, schöne Mode sehen und die nette Atmosphäre genießen«, benannte Susanne Milchers die Vorzüge des Abends. Dazu verwöhnte die Band Wohnzimmer Soul mit Livemusik.