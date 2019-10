Ideale Lösung gibt es nicht

Die Rolle der Eltern und Lehrer, neue Konzepte an Schulen einfordern und ein gelingendes Netzwerk sind demnach besonders wichtig, hochbegabte Kinder zu fördern. Die ehemalige Direktorin des Ceciliengymnasiums Bielefeld, Dorothea Bratvogel, stellte das Konzept ihres Kollegiums vor. »Die ideale Lösung oder eine Bedienungsanleitung gibt es nicht. Hinter einer Begabung verbergen sich besondere Talente und Fähigkeiten, die trainiert werden wollen«, meinte Bratvogel.

Häufig fehlt es an geeigneten Ansprechpartnern

Die Schulwahl und zahlreiche unbeantwortete Fragen machten es Eltern oft schwer. Häufig fehle es in den Schulen an geeigneten Ansprechpartnern. Die große Herausforderung für die meisten Eltern sei, die richtigen Entscheidungen zu treffen. Oft gehe der Weg über die Diagnose nach Begabungstests, die von Psychologen durchgeführt werden sollten. Doch bis dahin hätten viele Eltern eine lange Durststrecke vor sich.

Hochbegabung ab IQ von 130

Schule müsse nicht nur Defizitförderung betreiben, sondern auch hochbegabten Kindern Entwicklungschancen bieten. Eine Hochbegabung liege ab einem Intelligenzquotienten (IQ) von 130 vor, dieses Thema komme aber in der Lehrerausbildung nicht vor. Beratungslehrer mit einer Fachweiterbildung für Hochbegabung könnten diese erkennen, die Kinder fordern und so Kollegen und Eltern entlasten. Jeder Fall sei individuell und müsse mit Eltern, Lehrern und Schulleitung gemeinsam behandelt werden.

Mit älteren Schülern studieren

Kreative Wege finden, Anreize schaffen in allen Fächern, Mut haben, neue Wege zu beschreiten, den Schulalltag strukturieren – diese Umsetzungen hätten sich bewährt. Kinder mit Hochbegabung wollten Dinge gern selbst bestimmen und steuern, was tagtäglich viel Geduld von Erziehungsberechtigen fordere. Dabei tue es den Kindern gut, auf Gleichgesinnte zu treffen oder mit älteren Schülern zu studieren. Das Überspringen von Klassen sei individuell zu beurteilen.

Veränderungen in Schule und Gesellschaft anstoßen

Die Kinder in ihrer Entfaltung zu unterstützen und die dafür nötigen Veränderungen in Schule und Gesellschaft anzustoßen sowie die Eltern zu begleiten – dies sind die Ziele der DGhK. Die DGhK will Anlaufstelle sein für alle, die Fragen und Anliegen zu hochbegabten Kindern haben und bietet dazu zahlreiche Angebote.

Freude am Leben haben

Für Dorothea Bratvogel ist aber auch wichtig, dass die Kinder und Jugendliche lernten, Freude am Leben zu haben, zu spielen oder ihren Hobbys nachgehen zu können. Das trage zur seelischen Stabilität bei und zur Entwicklung der Persönlichkeiten.