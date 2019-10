100 E-Scooter des Anbieters »Tier« stehen seit Montag in der Stadt – unter anderem hier am Rathaus. Foto: Wolfgang Wotke

Von Wolfgang Wotke

»Zu finden sind die E-Roller insbesondere an zentralen Verkehrsknotenpunkten und belebten Bereichen der Stadt«, teilt Volkan Uludasdemir mit, Mobility-City-Manager bei Tier. Dazu zählen zum Beispiel der Marktplatz, das Rathaus oder der Bahnhof. Seine Botschaft: »Autos gehören nicht in die Innenstadt. Mit unseren Scootern bieten wir eine umweltfreundliche Alternative, um sich abgasfrei durch die Stadt bewegen zu können.«

Wo die Roller nicht fahren dürfen

Doch nicht bei jedem treffen die Scooter auf Zustimmung. Viele Menschen fürchten Konflikte mit anderen Verkehrsteilnehmern. Die Stadt Gütersloh betont deshalb in einer ausführlichen Stellungnahme, dass E-Scooter auf Gehwegen und in der Fußgängerzone nicht fahren dürfen. Bei einem Einfahren in die Fußgängerzone werden die Roller automatisch auf 5 km/h gedrosselt. Untersagt sind auch die Mitnahme von anderen Personen und Gegenständen auf dem Trittbrett.

Falschparker melden

Abgestellt werden dürfen sie am Straßenrand auf dem Gehweg – ohne dass andere dadurch behindert werden. Darüber hinaus hat die Stadt Parkverbotszonen erlassen. Die Roller dürfen unter anderem nicht in der Fußgängerzone, im Stadtpark und in Grünanlagen abgestellt werden (siehe Karte). Wer einen unerlaubt abgestellten Roller entdeckt, kann dies unter Tel. 030/56837798 melden.

Das ist noch gut zu wissen

Was ist sonst noch gut zu wissen? Das Mindestalter für das Fahren mit einem Elektro-Tretroller liegt bei 14 Jahren. Man braucht zum Fahren keinen Führerschein und es besteht auch keine Helmpflicht. Es gelten die selben Alkoholgrenzwerte wie für Autofahrer. E-Scooter sind auf Radwegen, Radfahrstreifen und in Fahrradstraßen erlaubt. Nur wenn diese fehlen, darf auf die Fahrbahn und außerorts auch auf Seitenstreifen ausgewichen werden.

Die Stadt hat mit Tier Mobility übrigens vereinbart, dass innerhalb der nächsten vier Wochen eine gemeinsame Evaluation der Startphase stattfindet – um nach den ersten Erfahrungen bei Bedarf nachzusteuern.