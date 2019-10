Maud Beste, Professor Dr. Axel von Bierbrauer zu Brennstein (beide Klinikum), Ralf Irmer, Andreas Westerfellhaus, Claus-Dieter Hunke und Silke Neumann-Rosenkranz (von links) in einem Bade-Raum der neuen Intensivpflege ICHome. Foto: Carsten Borgmeier

Von Carsten Borgmeier

Gütersloh (WB). Schwerstkranke Menschen sind oftmals auf hochprofessionelle Pflege rund um die Uhr angewiesen. Doch was wird aus diesen Patienten, wenn es nicht genug Fachkräfte gibt? Eine solche zentrale Frage und weitere die Pflegebranche betreffend hat Staatssekretär Andreas Westerfellhaus (62) am Montag im Ärztehaus 2 am Klinikum Gütersloh diskutiert.