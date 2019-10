Von Wolfgang Wotke

»Wenn ich einmal groß bin, werde ich Baggerfahrer.« – Ab und zu denkt wohl jeder daran, welche wunderbaren Berufswünsche man als Kind noch hatte. Und genau an diesem Punkt setzt die Hagedorn Akademie, eine Bildungseinrichtung für die Abbruch-‚ Bau-, Revitalisierungs- und Entsorgungsbranche innerhalb der gleichnamigen Unternehmensgruppe, an. Mittlerweile schreibt sie eine Erfolgsgeschichte, die mit der Kinderuni fortgesetzt werden soll. Schwentker-Pulcher: »Wir wollen schon den Kindern und natürlich auch deren Eltern zeigen, dass man später nicht unbedingt studieren muss, um beruflich erfolgreich zu sein.

Es gibt auch noch andere Berufe, zum Beispiel den eines Baggerführers.« Die Akademie will mit den Schulen zusammenarbeiten und bietet schon im Frühjahr mit eigens geschulten Dozenten »Vorlesungen«, natürlich kindgerecht und mit viel Spaß verbunden, für 8- bis 12-Jährige als auch für 13- bis 16-Jährige kostenlos an. Details will das Unternehmen noch mitteilen. Angedacht seien, so die Personalchefin, unter anderem »dreitägige Baggercamps mit Diplom«, in denen die Kinder in einem Simulator schon mal üben könnten. Und der ist einzigartig in Europa, extra für den Gütersloher Abbruchunternehmer entwickelt worden. Mithilfe zweier Joysticks könne man die mächtige Schaufel realitätsgetreu in der Erde versinken lassen. Dort werden übrigens auch die eigenen Mitarbeiter ausgebildet.

Viele Firmen beklagen einen Mangel an Fach- und Führungskräften. Dieser Trend werde sich angesichts der demografischen Entwicklung noch verschärfen. »Angesichts dessen wird es für Unternehmen zu einem zentralen Erfolgsfaktor, rechtzeitig die Weichen für eine gezielte Personalplanung zu stellen sowie eigene Mitarbeiter mit Potenzial zu identifizieren, wirksam zu fördern und schnell einsatzfähig zu machen«, erklärt Kerstin Schwentker-Pulcher.

Eine Hilfe soll die Kinderuniversität sein. »Wir wollen den Nachwuchs schon ganz früh für die verschiedenen Berufszweige in unserem Unternehmen begeistern.« Das sei ganz im Sinne der Geschäftsführer Thomas und Barbara Hagedorn, die das Projekt mit aller Kraft unterstützten.

Die Hagedorn Akademie wurde Anfang 2018 gegründet und bündelt ihr Kursangebot am Standort Gütersloh. Man setze sich damit auch von anderen Abbruchdienstleistern ab. An 111 Tagen hat die Akademie seit Bestehen bereits 567 Mitarbeiter geschult. »Etwas aus sich machen. Immer besser werden. Verantwortung übernehmen. Ziele erreichen. Zeichen setzen«, sind die Leitsätze. »Wir unterstützen alle, die beruflich noch viel vorhaben«, sagt Personalleiterin Kerstin Schwentker-Pulcher, die auch für die Akademie verantwortlich zeichnet.