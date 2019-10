Von Carsten Borgmeier

Gütersloh (WB). Mit gleich drei jungen Operntalenten ist Südafrika beim Gesangswettbewerb »Neue Stimmen« der Bertelsmann-Stiftung im Semifinale überraschend stark vertreten. Im Vorfeld des Konzerts am Donnerstagabend, 24. Oktober, (Beginn: 19 Uhr) in der Gütersloher Stadthalle äußerte sich die neunköpfige Jury unter Vorsitz von Dominique Meyer – zum Teil sehr kritisch – zur globalen Lage des Opern-Nachwuchses.

Bongani Kubheka (28, Bariton), Luvuyo Mbundu (27, Lyrischer Bariton) und Nombulelo Yende (28, Sopran) heißen die drei Südafrikaner, die es von am vergangenen Sonntag ursprünglich 42 Sängerinnen und Sängern in den Vorentscheid geschafft haben. Valerie Eickhoff (Mezzosopran) ist in dem insgesamt 18-köpfigen Kreis die einzige Deutsche, die im Semifinale auftreten darf.

Starke Stimmen aus Südafrika

Warum jetzt besonders aus Südafrika die jungen Operntalente ins Rampenlicht drängen, dafür konnte am Mittwoch die bekannt hochkarätig besetzte Jury der »Neuen Stimmen« zwar keinen plausiblen Grund nennen, aber: »Wir beobachten das jetzt seit gut vier Jahren, dass von dort sehr ausdrucksstarke, junge Stimmen von sich Reden machen«, berichtete Brian Dickie, ehemaliger Generaldirektor des Opera-Theaters in Chicago/USA.

»Zum großen Teil liegt es sicherlich an Fleiß und Leidenschaft der südafrikanischen Operntalente, die in vielen Fällen in unvorstellbar großer Armut aufgewachsen sind«, ergänzte Bernd Loebe, Intendant der Frankfurter Oper und Vorsitzender der Deutschen Opernkonferenz.

Sophie Joyce neu in der Jury

Global gesehen, habe sich allerdings der Arbeitsmarkt in der Opernbranche »dramatisch verändert, weil viele große Schauspielhäuser geschlossen wurden«, wie der Musikjournalist und langjähriges Jury-Mitglied Jürgen Kesting meinte. »Nur zehn bis 15 Prozent der jungen Sängerinnen und Sänger haben heutzutage einen festen, unbefristeten Arbeitsvertrag«, sagte er, die übrigen hangelten sich von Engagement zu Engagement, so der Autor. Ebenfalls kritisierte Kesting, dass konkret an deutschen Musikhochschulen zu viele Untalentierte ausgebildet werden, denen man viel früher sagen sollte, dass »sie die Qualität für den Beruf nicht mitbringen«.

Von Seiten des Jury-Vorsitzenden Dominique Meyer hieß es in Bezug auf die »Neuen Stimmen«, dass dieser Wettbewerb aber sehr wohl unzählige Talente hervorgebracht habe, die Karriere an namhaften Theatern gemacht hätten.

Die 18 Semifinalisten treten an diesem Donnerstag, 24. Oktober, von 11 bis 14 Uhr in einer öffentlichen Generalprobe in der Stadthalle auf. Das große Finalkonzert beginnt am Samstag um 19 Uhr.